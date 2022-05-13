龜丹溫泉觀光發展規劃 明年啟動

台三線往龜丹溫泉的南一八六區道路口，明年改善迎賓入口意象與指標，一八六線道路改善也在規劃中。（記者楊金城攝）

2022/05/13 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕楠西龜丹溫泉區是西拉雅國家風景區唯二溫泉區之一，西拉雅管理處提出龜丹溫泉區觀光發展規劃，將在明年啟動短期執行方案，經費粗估五四○○萬。

西拉雅管理處處長徐振能說，提升龜丹溫泉區觀光遊憩短期執行方案，包括龜丹溫泉區入口意象強化、溫泉區聯外道一八六線區道改善、鐵谷山宮及重要節點遊憩據點營造、旅遊資訊借問站設置等。

西拉雅管理處辦理「龜丹溫泉觀光遊憩整體規劃案」，在盤點地方觀光資源、訪談業者、彙整各方建言和兩度召開說明會後，規劃以南一八六區道為迎賓軸，提列果香農村、溫泉養生、生態景觀等三個發展主題，並提出明年先啟動短期發展方案。

徐振能說，明年龜丹觀光遊憩短期發展方案，將由相關機關分工合作，提報相關計畫爭取經費接續進行。未來龜丹規劃案也將銜接南市龜丹溫泉管理計畫檢討，提升龜丹溫泉區旅遊服務品質和帶動周邊觀光。

南市觀旅局長郭貞慧說，龜丹溫泉鄰近梅嶺、曾文水庫、玄空法寺、永興吊橋、玉井，可串聯發展觀光，觀旅局至今也輔導五家龜丹溫泉業者營運，提升龜丹溫泉知名度，後續將在台三線往龜丹溫泉的南一八六路口改善迎賓入口意象與指標，目前也正拍攝行銷龜丹的形象影片。

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