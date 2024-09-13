台南奇趣古地名 這地段與吸血蟲多有關

南市首次策劃「土地漫遊者—台南400地政特展」，其中主題古地名尋奇相當有趣。（南市地政局提供）

2024/09/13 18:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首次以地政事務為主軸，策劃「土地漫遊者—台南400地政特展」，其中有趣古地名尋奇中，「蜈蜞潭段」相傳就與吸血蟲眾多有關。

台南約共有1353個地段名，其中有349個地段名稱，可追朔到荷西、明鄭、清領、日治等時期，現在仍存在像五條港段、上鯤鯓段、蜈蜞潭段、小腳腿段、姑爺段、秀才段等有趣的地名，都是有其來源。

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展覽依照地政事務所服務區顏色分類，打開地圖就會發現驚奇。像是「蜈蜞潭」俗稱蜈蚣潭，原為鯽魚潭注入蔦松溪（鹽水溪）的溪道。道光年間鯽魚潭潰堤南流後，成為漲潮時海水停留處，漸成一條長形水潭，聚集眾多吸血蟲蜈蜞，因此而得名。台灣日治時期，蜈蜞潭地區是一個街庄，所以也稱為「蜈蜞潭庄」（舊制街庄）。

秀才段之名是根據《新營市志》，據傳因當地自唐山來了一位秀才王媽寶而得名。姑爺段則是日治時期，姑爺地區是一個街庄，稱為「姑爺庄」，隸屬於鐵線橋堡。原姑爺里傳說是鄭成功妹妹鄭婉氏，嫁於該地，鄭成功為王爺，妹婿稱姑爺，自此以姑爺為地名。

另外，「爺奶的魚市場、爸媽的中國城、我的河樂廣場」主題，呈現運河興衰，如今打造成市區最大的親水公園—河樂廣場，這個空間見證了3代人的城市記憶。「蔗田上的台灣矽谷」主題，南部科學工業園區帶動台灣南部科技廊帶的發展，營造年輕人理想的就業機會。

南市地政局表示，邀請國立高雄科技大學文化創意產業系黃雅玲教授協助策展，以「土地漫遊」角度，從時間與空間概念，以土地開發及土地行政二個面向，帶領感受這座城市400年來土地發展的軌跡。展期即日起至9月30日止，地點在台南愛國婦人會館。

台南「土地漫遊者—台南400地政特展」今日開展，內容有古地名尋奇之旅。（南市地政局提供）

台南「土地漫遊者—台南400地政特展」在台南愛國婦人館登場。 （南市地政局提供）

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