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台南公費流感疫苗、新冠疫苗 10/1同步開打

公費流感及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗將於10月1日同步開打。（台南市政府提供）

公費流感及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗將於10月1日同步開打。（台南市政府提供）

2024/09/13 19:29

〔記者王姝琇／台南報導〕今年公費流感及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗將於10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，呼籲民眾儘速安排接種疫苗。

衛生局發言人林碧芬表示，今年度台南分配到流感疫苗54萬5500劑，施打目標為全人口數29.3％；武漢肺炎疫苗部分則採每週配送，第1批將配送2萬3760劑，施打目標為全人口數20％，其中65歲以上須達40％。

林碧芬說，經統計，截止9月12日，南市累計168例流感併發重症，其中35例死亡，其中65歲以上長者為27例，未施打疫苗者佔74％。

而武漢肺炎併發重症確診病例累計共1482例，其中未接種XBB者佔84％、65歲以上佔80％、死亡病例共186例，65歲以上佔91％。林碧芬說，病毒株不斷演變，過去曾接種疫苗保護力也逐漸衰退，建議須接種今年最新型疫苗，才可獲得最佳免疫保護效果。

10月1日起開放第1階段對象接種，包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、長期照護服務機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至五專3年級之學童、孕婦及6個月內嬰兒之父母、托育人員、具潛在疾病、罕見疾病與重大傷病者及禽畜動物防疫相關人員等。第2階段自11月1日起，流感疫苗開放50至64歲成人、武漢肺炎疫苗開放6個月以上民眾接種。

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