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    土地公衣櫃爆倉！台南大埔福德祠9/17首度舉辦博神衣

    台南知名財神廟「大埔福德祠」土地公衣櫃大爆滿。（記者王姝琇攝）

    台南知名財神廟「大埔福德祠」土地公衣櫃大爆滿。（記者王姝琇攝）

    2024/09/13 19:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南知名財神廟「大埔福德祠」香火鼎盛，許多信眾製作神衣還願，福德正神（又稱伯公）的衣櫃早已大爆滿！廟方特別選在中秋節當天，首度祭出35件神衣讓民眾博杯結緣，讓有緣人帶回伯公神衣庇佑平安、沾喜財氣。採現場登記，博得者緣金隨意捐贊。

    大埔福德祠將於9月17日上午9點半舉辦「中秋博神衣．伯公賜福氣」活動。主委吳明忠表示，首度舉辦博神衣，經請示伯公後辦理，多數神衣都是主祀開基福德正神換穿過的；宗教禮俗方面，一般神衣都不會再給其他神明穿，民眾博回可直接供奉於案桌上，也可放置車內保佑行車平安。

    吳明忠說，伯公之所以會累積這麼多神衣，幾乎都是信眾還願送來的，基本上神明只有在每年農曆年前，或出轎巡境時會換新裝，需求量不大所以很快就「爆倉」，近來也暫停收受信徒贈神衣，但由於這些都是信徒的心意，所以每件送來都會穿過，這次活動祭出35件神衣，都還有7、8成新。

    吳明忠指出，這些伯公神衣單件市價少則7、8千元，多則4、5萬元不等，常見左右兩側有雙龍圖騰。此次特別選在中秋節當天舉辦活動，讓有緣人帶回，當天上午採現場登記，博得緣金隨喜。

    大埔福德祠17日上午9點半舉辦「中秋博神衣．伯公賜福氣」活動。（記者王姝琇攝）

    大埔福德祠17日上午9點半舉辦「中秋博神衣．伯公賜福氣」活動。（記者王姝琇攝）

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