新北4線公車暢遊北海岸、東北角 嗶電子票證只需半價

新北市交通局運輸管理科長林詩欽今說，中秋連假可以搭乘「台灣好行」木柵平溪線795、皇冠北海岸線716、黃金福隆線856及九份金瓜石線965，造訪山林生態、海洋風情及鐵路祕境。（新北交通局提供）

2024/09/13 19:09

〔記者董冠怡／新北報導〕北海岸的淡水、三芝、石門、金山、萬里及東北角的瑞芳、貢寮、平溪等地具有好山好水，新北市交通局運輸管理科長林詩欽今天說，中秋連假可以搭乘「台灣好行」木柵平溪線795、皇冠北海岸線716、黃金福隆線856及九份金瓜石線965，共計4條公車路線，造訪市內山林生態、海洋風情及鐵路祕境。

林詩欽指出，這4條公車路線都可使用現金及悠遊卡等電子票證搭乘，即日起到明年8月31日止，持電子票證搭乘，可享全票每段半價優惠，換言之每段票只要8元。現行新北市公車每段次15元，以795公車為例，從木柵站搭到文山煤礦站須二段票，原本需付30元，優惠期間只要16元，省下14元。

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林詩欽說，795公車行經深坑、石碇及平溪，可以遊玩淡蘭古道、深坑老街、石碇老街、平溪老街及十分瀑布，旅遊融合自然生態與在地文化體驗；716公車造訪淺水灣、白沙灣、中角灣及翡翠灣、野柳地質公園、老梅綠石槽祕境，或至金山老街、淡水老街品嚐美食、參觀朱銘美術館。

另外，可搭火車到瑞芳火車站，步行到區民廣場公車站乘坐856公車，走訪金瓜石、水湳洞、九份及龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、金沙灣、鹽寮海濱公園和福隆海水浴場；965公車有到九份老街、黃金博物館，可從板橋府中商圈或台北市西門商圈上車。

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