麻豆文旦產量 月底著果率抽樣分曉

去年獲得「台南文旦王」的柚農郭玉飛表示，目前柚園的文旦已長至如棒球般大小。（記者楊金城攝）

2022/05/12 05:30

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆文旦的產量要看著果率，柚農反映文旦著果率不一，各柚園差異不小，台南區農改場和台南市府農業局預計五月底進行抽樣實地勘查文旦著果率。

各柚園反映數量差異不小

台南芒果、龍眼、西瓜受三月霪雨影響，獲得農業天然災害救助，有麻豆柚農反應文旦著果率也受霪雨影響，今年文旦恐減產。但麻豆文旦在安業、安正、井東里等產區，目前看柚園的著果率是正常，預估產量與去年差不多。

井東里柚農李佳翰說，麻豆文旦現已有拳頭般大小，最少也有如雞蛋般大，文旦視柚園位置、管理技術、氣候影響著果率，不少柚園著果率跟去年差不多。柚農李明彥在井東等地栽種二甲多文旦，他說，著果率比去年差一點點，產量應該會略減，而柚樹在五月有落果生理期，尤其這波梅雨鋒面過後更能看到著果率多少。

去年和太太郭李春梅奪下台南文旦王的柚農郭玉飛，柚園在南勢里，郭玉飛說，著果率比去年好，今年看好文旦產量。

柚子專家、台南區農改場副研究員張汶肇說，麻豆文旦要到五月中、下旬落果生理期後，來看著果率推測今年產量較準確，目前多數來看是著果正常。麻豆區農會總幹事孫慈敏說，有柚農反映麻豆文旦著果率趨於正常年，但在南勢、北勢里的柚農較多人反映著果率少了一到三成。

孫慈敏說，五月底將進行抽樣體檢著果率；麻豆栽種文旦八百多公頃，農會開辦文旦保險，因農委會和市府都補助保費，今年並提高理賠，預估柚農投保文旦保險比率將提高。

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