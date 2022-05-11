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    歸仁文化中心 14日首展登場

    2022/05/11 05:30

    〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歷時兩年的全館改建，外型大變身的歸仁文化中心，訂於本月十四日正式開幕，首展也隨之登場，第一、二畫廊同步啟用，安排有台南當代藝術三傑陳錦芳、林智信、林榮德聯手的「紅瓦厝傳奇歸鄉展」，以及邀請名家邱國峻規劃的「重生之境」，都是重量級的作品，精彩可期。

    暌違兩年後的首展，紅瓦厝傳奇歸鄉展在第一畫廊登場，由前市府文化局長蕭瓊瑞策劃，將陳錦芳、林智信、林榮德等三位出身歸仁的國際級大師作品精彩呈現。

    陳錦芳有聯合國「文化大使」的身份，文化局長葉澤山表示，陳錦芳從翻譯《小王子》，到提出「五次元文化」理論，更開創「新意象」繪畫，名列世界藝術史教科書，是府城走向國際發聲的台灣之光。

    以木刻民俗版畫知名國際的林智信，是農村社會最佳代言人，樸實、溫馨的構圖，也成為台灣歷史最溫馨的記憶。

    橫跨音樂與藝術領域的林榮德，是台灣引進德國「奧爾福」兒童音樂教育的先驅者，也是國內最大音樂教育機構「林榮德音樂班」的主持人，桃李遍地。

    第二畫廊辦理崑山科大副教授邱國峻的「重生之境〈神遊仙境〉系列創作展」，並結合展演計畫「流金魅影」，透過視覺展演，重啟歸仁在地的榮耀與願景。

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