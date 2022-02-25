三年一科 「下營香」遶境4/3登場

往年下營香陣頭遶境，是地方盛事。 （資料照，記者楊金城攝）

2022/02/25 05:30

〔記者楊金城／下營報導〕三年一科，上帝公出巡，俗稱下營三月扛大轎的壬寅科「下營香」，將在國曆四月三、四日登場，下營玄天上帝廟並從四月一日起舉辦五天的下營祈安遶境文化祭，因疫情趨緩，「下營香」熱鬧可期。

因疫情趨緩，「學甲香」延了二年後由學甲慈濟宮復辦，將在四月九日到十一日舉辦三天遶境；「下營香」三年一科，如期舉辦。

「學甲香」復辦 四月九日起遶境

下營北極殿玄天上帝廟奉祀玄天上帝，有大上帝、二、三、四、五上帝神像，建廟至今三百六十一年，每三年一科在玄天上帝神誕日農曆三月三日舉辦遶境是下營盛事，俗稱「下營香」；台南沿海有著名五大香科，加入「下營香」稱為六大香科。

下營上帝廟主委姜金利說，下營香文化祭在國曆四月一日到四月五日舉辦，每天都辦祈福法會，四月一日到茅港尾天后宮請媽祖，四月一、二日晚上七點邀請明華園總團演出，四月二日另舉辦馬拉松路跑，四月五日晚上七點舉辦歌星聯歡晚會。

防疫計畫 近日將提報市府審查

重頭戲在四月三、四日的下營香祈安遶境，上帝公出巡，姜金利說，前兩科的遶境神轎、陣頭超過三百個，壬寅科參與遶境陣頭只會多、不會少，下營香防疫計畫在近日召集參與宮廟開會後，就會提報給市府審查。

各大姓依慣例 出動藝閣、陣頭、神轎

下營區有姜、林、陳、曾、沈和洪等六大姓，其它姓氏則通稱「十姓」，依慣例各大姓都會出動藝閣、陣頭、神轎參與下營香遶境，像陳姓「七鶴陣」、沈姓八仙閣、白蛇傳、牛犁歌、姜林姓有西遊記、紡車輪，曾姓為八美圖、布馬陣、樊梨花征西；洪姓為高蹺陣及觀音救紅孩兒。

姜金利說，各友宮廟、角頭廟、各大姓出陣名單、遶境入廟時間，仍須開會敲定，上帝廟除了上帝公神轎，也會出動「舞龍捧聖」陣頭。

上帝廟首度提撥五億 推「五方招財金」

下營上帝廟考量庶民經濟二年多來受疫情影響，為振興商機，首度提撥五億元推出「五方招財金」，讓信眾全年都可來上帝廟擲筊求取招財金，一聖杯就有六百元招財金當錢母，下營香預估再有波擲筊熱。

三年一科，上帝公出巡，下營三月扛大轎的壬寅科「下營香」將在四月三日登場。（記者楊金城攝）

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