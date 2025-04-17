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    一票人看不懂！小1數學考題「丙乙+丙甲=甲乙丙」 釣出高手解答

    網友分享國小一年級資優班的數學題，題目曝光，瞬間考倒一票網友。（圖擷取自Dcard）

    網友分享國小一年級資優班的數學題，題目曝光，瞬間考倒一票網友。（圖擷取自Dcard）

    2025/04/17 20:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「數學」除了講求算術解題邏輯，如何理解題意，也是一大挑戰。近來有網友分享一道來自國小一年級資優班的數學題，題目為直式加法算式「丙乙+丙甲=甲乙丙」，要求作答者得求出3者代表的數字；問題曝光後，瞬間考倒一票網友，紛紛質疑小一生是否能順利解題？

    一名男網友日前在Dcard以「小學低年級資優數學題」為題PO文，分享他看到一道來自「國小升學資優班-綜合智力測驗」的題庫，其中有一道數學題目，列出加法直式「丙乙+丙甲=甲乙丙」，並要求甲、乙、丙分別是多少。對此，原PO好奇詢問，「真的有小一生可以解出來並完整說明解題方式嗎？」。

    該文一出，許多人紛紛坦言看不懂這道題目，「這我國中可能也不會寫」、「一二年級有至於嗎？小一而已！」、「要小一就解這種東西，難怪一堆人不喜歡數學」、「我覺得我小一的時候不會，那時候看到甲乙丙都很害怕」、「這就是所謂的富養教育嗎？小一而已，小朋友這麼難的題目，回想我小一時可能還在1+1等於2吧」。

    不過貼文也釣出許多數學高手出面解題，其中一名台灣大學畢業生分享了一個比較容易的解題思路，「百位數甲要能進位，一定是1；十位數丙+丙要進位，一定是5以上；個位數乙+1=丙（甲1，這裡不可能進位），且十位數的丙+丙=10+乙，乙=8，丙=9。其實分析到第二步就可以一個個數字去試。」

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