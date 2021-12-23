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    首頁　>　臺南市

    議會空轉預算未審完 市民受害

    2021/12/23 05:30

    記者劉婉君／特稿

    台南市議會因定期會對市府各局處的預算審不完，只好加開臨時會審查，沒想到仍然沒審完，引發非議，認為總預算攸關市政推動、市民權益，若以意識形態而延宕審議，連會議都開不成，不僅有失職責，更有負選民託付。

    這次從十二月十三日起加開的臨時會，原本預期可審查完畢，未料扣掉星期六、日後，剩下的八天，竟有四天因清點人數、人數不足而流會，導致預算又沒審完，令官員錯愕。

    出席定期會、臨時會、審查預算，是議員的職責，簽名報到後，議員領了出席費，卻未開會而造成流會，陳年陋習深受詬病，老大心態令市民傻眼。

    市府各局處不怕議員審查預算，最怕的是議員不審，局處官員擱下事務，攜帶大量資料到議會，卻面對議員輪流上演流會、空等的戲碼，有些公務員遠在民治市政中心，每天來回近兩個小時，卻苦等不到審查，只好隔天再來，面對議會空轉，百般無奈，如今拜議員之賜，預算未過，業務受影響，最直接受害的是廣大市民。

    開會、審預算、監督市政，是議員的法定職責，「爾俸爾祿，民膏民脂」，這話也適用於議員，既然領了出席費，就應該按時出席，認真審、好好做，才對得起市民，各黨團也應約束成員貫徹紀律。

    領了出席費 預算審查應為重中之重

    事有輕重緩急，萬事莫如總預算急，議員不應以枝節阻礙市政建設，凡屬跑攤、車程等因素，理應自己設法排除，讓選民理解議員在這段期間仍以審查總預算為重中之重。

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