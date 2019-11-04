歸仁沙崙農場 傳環頸雉遭獵殺

沙崙農場內有環頸雉棲息，羽色相當漂亮。 （黃蜀婷提供）

2019-11-04 05:30:00

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區佔地逾九百五十公頃的沙崙農場，傳出有不明人士帶著飼養的老鷹與獵犬，違法捕殺保育類的環頸雉，甚至還直接拔毛，手段殘忍，鳥友查訪目擊者後，緊急在網路發文，呼籲大家全力蒐證，將加害人繩之以法。

農業局：目前未發現相關跡證

南市農業局昨天獲報後派員前往瞭解，目前並未發現相關跡證，也請歸仁警分局協助巡邏；若有獵捕、宰殺保育類動物的情事，依野保法最高可處五年有期徒刑，得併科一百萬元罰金。

鳥友：疑帶獵犬、老鷹捕殺

「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷指出，當地農夫近日發現有一名人士開著白色休旅車，帶獵犬以及飼養的老鷹，在沙崙放狗追捕環頸雉，得手後還現場拔毛，殘忍虐殺。

黃蜀婷表示，農夫雖有出面制止，但對方態度很兇，嗆說「環頸雉非保育類」，讓人心生畏懼，當場並沒有拍照蒐證。

黃蜀婷說，環頸雉為二級保育類，除了農夫之外，也有鳥友曾經目睹環頸雉疑遭獵殺，目前並非繁殖期，雖然不易看見其蹤影，但狗會聞氣味，很快就能捕捉到，真的令人憂心。

鳥友將貼文轉傳各網路社群，若看到獵捕行為，為自身安全，請先用長鏡頭拍照存證，再當場定位報警，將可惡之人繩之以法。

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