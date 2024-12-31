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    非洲友邦史瓦帝尼學童來台感恩巡演 體驗手作日曬關廟麵

    非洲史瓦帝尼的院童跟著台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍，體驗傳統日曬關廟麵的製作過程。（記者劉婉君攝）

    非洲史瓦帝尼的院童跟著台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍，體驗傳統日曬關廟麵的製作過程。（記者劉婉君攝）

    2024/12/31 17:08

    〔記者劉婉君／台南報導〕28名非洲史瓦帝尼阿彌陀佛關懷中心院童及隨行工作人員今（31）日參觀台南關廟合進製麵場，體驗傳統日曬關廟麵製作過程，學員清金說，希望能把相關知識帶回非洲。

    史瓦帝尼學員來台舉行「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，今天在合進製麵場負責人楊欽龍等安排下參觀製麵場，動手學習和麵粉、壓延、摺麵、曬麵等過程，學員開心體驗，離開前合唱台語歌曲「感謝你的愛」，向楊欽龍一家及志工致謝。

    楊欽龍說，聽說學員們很喜歡吃關廟麵，希望讓他們實際體驗手作日曬關廟麵的過程，感受製麵的辛苦，以及麵條的香氣與機械烘乾吃不到的天然口感。

    協會主任李文忠說，2004年非洲馬拉威布蘭岱阿彌陀佛關懷中心啟用以來，迄今已20年。行願非洲感恩之旅在台灣北中南各地演出，明天（1月1日）在嘉義市港坪運動公園，1月4日在國立成功大學演出。

    非洲史瓦帝尼院童跟著台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍，體驗傳統日曬關廟麵。（記者劉婉君攝）

    非洲史瓦帝尼院童跟著台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍，體驗傳統日曬關廟麵。（記者劉婉君攝）

    2來自非洲史瓦帝尼的院童，跟著台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍，體驗傳統日曬關廟麵製作過程。（記者劉婉君攝）

    2來自非洲史瓦帝尼的院童，跟著台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍，體驗傳統日曬關廟麵製作過程。（記者劉婉君攝）

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