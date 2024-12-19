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    台灣好行觀光公車府城、台江線合併 「98路」明年起每日開行

    台灣好行88府城巡迴線、99安平台江線觀光公車，明年1月1日起，兩路線將整併為「98府城台江線」。（圖由南市府提供）

    台灣好行88府城巡迴線、99安平台江線觀光公車，明年1月1日起，兩路線將整併為「98府城台江線」。（圖由南市府提供）

    2024/12/19 16:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台灣好行88府城巡迴線、99安平台江線觀光公車，為目前許多旅客假日暢遊台南首選大眾交通工具。南市觀旅局表示，為更加貼近國內外遊客需求，並回應各界對88路、99路的建議與期待，自明年1月1日起，2路線將整併為「98府城台江線」，並調整為每日開行。新路線串聯市區、安平及台江景點，進一步提升南市觀光效益，未來遊客來台南搭「98府城台江線」就對了。

    南市府表示，遊客未來搭乘台鐵至台南火車站，即可便利轉乘98府城巡迴線參觀市區熱門景點，造訪孔廟、台南市立美術館1及2館、司法博物館、林百貨、赤崁樓，並可至友愛街、國華街、神農街或海安路品嚐台南道地小吃等各項美食。

    此外，路線更延伸串連安平區及七股區景點，在明年4月之前更可搭乘至七股鹽山，並轉乘黑面琵鷺賞鳥專車，即可至賞鳥亭一睹黑琵嬌客展翅高飛的英姿，歡迎遊客多多搭乘利用。

    觀旅局長林國華表示，為了提升原88、99路線整體綜效並讓國內外遊客可以更便利規劃旅程，自明年1月1日起，原88、99路整併為「98府城台江線」並調整為每日行駛。配合路線調整，同步更新站牌資訊、觀光公車中英日韓版摺頁，提供遊客最正確的乘車資訊。明年1月1日起，最新搭乘資訊可參考台南旅遊網、台灣好行官網站、大台南公車網站或手機下載「旅行台南」APP。

    觀旅局說，98府城台江線明年起每日開行，（至明年4月6日為賞鳥季期間），每日14班；賞鳥季期間每日16班，另每日再從七股鹽山延伸到黑琵賞鳥亭8班。

    整併後停靠站如下：

    臺南轉運站→成功路→臺南火車站（南站）→延平郡王祠（府前路）→建興國中（府前路）→林百貨、鄭成功祖廟→赤崁樓→中正商圈（台灣好行）→億載金城→原住民文化會館→延平街→安平蚵灰窯文化館→安平古堡（安北路）→德記洋行、安平樹屋→大員皇冠假日酒店（安北路）→觀夕平台→（延駛站點）台江國家公園管理處→四草生態文化園區（大眾廟）→四草野生動物保護區→鹿耳門橋→聖母廟（城安路）→龍山里→台灣鹽博物館→七股鹽山

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