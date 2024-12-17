夫妻失和求助諮商 男心理師竟揪人妻上摩鐵下場慘

Y姓男心理師偕W姓人妻上摩鐵，被人妻丈夫抓包後簽寫禁聯絡和解書，但後來Y男再與人妻接觸，台南地院以違反和解書約定、判Y男要賠50萬元給人夫。（情境照）

2024/12/17 18:58

〔記者王俊忠／台南報導〕S姓男子於2013年與W姓女子結婚，婚後多年感情出問題，在2021、22年間接受Y姓心理師諮商。S男控訴Y男違背職業倫理、劈腿其妻上旅館約會，雙方簽禁聯絡和解書後，W女還到Y男家中同處6小時並發生性關係，提告求償。台南地院以Y師違反雙方和解書約定，判心理師要賠償50萬元給S男。

S男主張，他與妻子在2021、22年間一起接受Y男心理諮商，試圖改善婚姻關係，沒想到Y男違背職業倫理與道德，竟與其妻發生婚外情，他們兩人曾數度到汽車旅館並到Y男家中，2022年4月初並到台南1家旅館幽會，被他僱用的徵信社人員發現，當天，他就與Y男簽寫和解書。

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和解書約定Y男與W女不得再有任何方式聯絡、接觸，如有違反，要付懲罰性違約金100萬元給S男；如情節重大（再約到汽車旅館等相類行為）要付1000萬元違約金。

S男表示，沒想到Y男簽寫和解書後，沒有履行約定、還跟W女藕斷絲連，兩人多次見面接觸、甚至在同一室共處數小時之久，2022年6月17日，其妻仍到Y男住處與Y男同處6小時，還發生性關係，破壞其婚姻與家庭，讓他身心嚴重受創，並在同年8月間與妻子協議離婚，要向Y男求償。

Y男則說，2022年4月初與W女從台南1家汽車旅館駕車離去時，被S男率5、6人擋住他的車子並包圍，S男並以有徵信社人員與記者在場，要他好好配合，否則婚外情緋聞被報導出來，其工作的診所就無法經營，讓他與W女心生畏懼，於同日與S男簽寫和解書，他是被迫簽下和解書的，原本S男獅子大開口要求賠2000萬元，後來才降為1000萬元。

台南地院法官查認，S男主張2022年5月底到6月間，Y男心理師與W女有3次見面，違反和解書約定，但S男沒有Y男侵害配偶權的證據，判心理師須賠償50萬元台幣給S男。

Y男反控告S男說，在和解後，他先後共賠900萬元給S男，並指這和解書與S男訂有保密條款，但S男卻把這婚外情和解書洩漏給W女父母與其他證人知情，違反保密義務，他也要向S男求償。南院法官認為S男有違反保密條款情事，也判S男要賠30萬元給男心理師。

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