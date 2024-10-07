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    極樂安養院女照服員幫阿公「打手槍」！直播賺1萬 卻慘賠33萬

    台南某安養院李姓女照服員幫阿公打手槍上網直播，台南高分院改判她6月徒刑。李女賠款與罰金共要付33萬元慘重代價。（資料照）

    台南某安養院李姓女照服員幫阿公打手槍上網直播，台南高分院改判她6月徒刑。李女賠款與罰金共要付33萬元慘重代價。（資料照）

    2024/10/07 16:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕在台南1家私立老人長照中心從事照服員的26歲李姓女子，為衝高網路直播流量賺分成，竟幫中心裡的腦病變阿公手淫（俗稱打手槍），並在某付費網站直播，獲得約1萬元分成。李女此舉引起網友公憤。一審依乘機猥褻罪判她9月徒刑；李女上訴、允諾分期賠被害阿公15萬元和解，二審改判她6月刑，得易科罰金，還可上訴。

    李女直播猥褻行為賺1萬元；但賠償加上罰金共付出33萬元代價，得不償失。

    據了解，李女在該付費網站十分開放活躍，會應會員要求，直播情色表演，是很熱門的直播主。但誇張的是她常利用上班時間開直播視訊聊天、還拿按摩棒DIY，甚至將手伸入住民阿公棉被內「打手槍」，增加點閱率，部分網友戲稱該地是「極樂養老院」，但也引發一些網友厲詞批判。

    檢警調查，2022年6月某日凌晨1點許，李女在長照中心內為1名腦病變且受禁治產宣告的阿公住民，用手幫阿公的生殖器「打手槍」，並在付費會員均可觀覽直播內容的某網站，公然直播猥褻阿公的過程，以此從該網站獲取5千元至1萬元的分成。

    警方獲報調查，李女坦言在安養中心開直播傳送猥褻畫面，但否認有幫阿公「打手槍」。不過案子移送台南地檢署，李女在檢方訊時改口認罪，被檢方起訴。

    台南地院判李女9個月徒刑；李女不服上訴二審後，今年7月與受害阿公家屬約定分10期賠償15萬元，已給付第1期1.5萬元。高等法院台南分院審認，李女尚知悔悟、犯後態度尚可，考量她從事護理師月薪3萬多元、未婚無子女，有固定拿孝親費給父母，並須償還父母先前為她清償的債務等情形，撤銷一審判決、改判她6個月徒刑，得易科罰金。

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