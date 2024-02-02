女照服員直播為阿公打手槍賺外快 丟了工作再吐25萬

照服員在長照中心開猥褻直播賺外快，其中林女案發後丟了工作，賺來的25萬遭沒收，一審判決拘役50天。（翻攝聊天室）

2024/02/02 20:45

〔記者王捷／台南報導〕長照中心的李姓照服員，找女同事林女一起拍片直播，爭取網路流量賺外快，替自己「加薪」。其中李女幫腦病變患者打手槍，影像在網路上瘋傳曝光，李女辯稱有經患者同意才做，但一審不採信，判處9個月徒刑。至於27歲的林女，犯妨害風化判50天拘役，可易科罰金5萬元；直播收入25萬元也全部沒收。

2022年，李女拉著已婚、經濟弱勢的同事林女一起直播，由於兩人都在長照中心工作，一般人分辨不出來，疑為讓觀眾有遐想，兩人冒充護理師，在網路上化名「護濕」，提供在照護站自慰、替長照中心患者手淫的影像，這些影片流出後，被家屬發現，相關單位從影片中的線索，鎖定中西區一間長照中心，後來兩人出面向警方投案。

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案發後，兩人遭停職，去年4月，林女的判決出爐，由於她的行為比較輕微，大多是拍攝在值班台、護理站裸露下體、自慰等影片供人觀賞，台南地院認為猥褻影像罪，沒收直播所得25萬、拘役50天。

李女的行為較為嚴重，法官認為她在腦病變患者不能表達的情況下趁機猥褻，但李女辯稱替患者手淫，有經過對方同意，但精神鑑定報告顯示，被害人對事情的認知與是非判斷有明顯缺失，而且之前法院也宣告被害人沒有行為能力，要另外指派監護人，所以認為李女的辯稱不足採信。台南地院依乘機猥褻罪，判處有期徒刑9月。

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