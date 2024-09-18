台南中正、中山、凱旋路 規劃友善安全示範路段

南市選擇中西區中正路為友善安全交通環境示範路段之一。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/18 21:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕擺脫「行人地獄」污名，提升市區人行友善街道環境，南市選擇中西區中正路、中山路與東區凱旋路為友善安全交通環境示範路段，將舉辦3場「台南好行大步走」設計分享會，藉由公民參與，並爭取中央經費補助，共同推動台南人本交通宜行環境。

交通局表示，這次選取的人行道軸線串連歷史街區及新興發展，南市中心最重要的交通節點為台南市火車站，由台南火車站東西向延伸人行道系統。中西區以火車站到湯德章公園、河樂廣場的軸線，串聯市區內的重要觀光區及商業區，並連結目前已有完善人行道的海安路商圈。

東區則是隨著去年凱旋路臨林森路段已拓寬並建置人行道完成，接續將凱旋路全線人行道建置至未來平實轉運站的平實特區，同時也串連南紡購物中心，營造行人友善空間。

交通局局長王銘德說，近年來民間與市府持續關注行人友善安全，對行人友善城市願景有共同期盼，今年8月中旬即針對友善安全交通環境示範路段中正路、中山路及凱旋路，舉辦公民共學工作坊，對宜行城市願景凝聚各種可能性，作為後續規劃設計參考。

交通局表示，不只是一段道路改善，更遠的是生活視野，為更能貼近民眾需求及期待，3條示範路段各辦1場設計分享會，與民眾分享規劃設計方案內容，預計年底前完成整體規畫設計，再向國土署爭取經費，共同推動台南人本交通發展。

凱旋路場次，9月23日下午2點在東光里活動中心；中山路場次，9月28日上午9點半在南美里聯合活動中心；9月28日下午2點在南美里聯合活動中心。

未來台南火車站前圓環改造後，中山路是重要軸線，將作為友善安全交通環境示範道路。（記者洪瑞琴攝）

台南常見騎樓當自家客廳用，推動人行友善街道環境不容易。（記者洪瑞琴攝）

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