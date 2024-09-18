台南學甲天仁工商校產改造 規劃建置台南傳藝中心

台南學甲區私立天仁工商（如圖）停招後，將校產捐贈給台南市政府，市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，其中「聯禎館」校舍（左邊建築物）將作明宜里民活動中心使用。（記者楊金城攝）

2024/09/18 14:03

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲區私立天仁工商停招後，將校產捐贈給台南市政府，市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，其中「聯禎館」校舍將作明宜里民活動中心使用、實習工場（歷史建築原學甲公學校）將作南區文資建材銀行，台南傳藝中心第一期整建教學大樓1億580萬元由市府預算編列，9月底評選得標廠商，第二期4.94億元向文化部爭取補助，粗估總經費約為6.8億元，預計2027年完工。

台南市長黃偉哲今天（18日）由南市文化局局長謝仕淵、南市文資處處長林喬彬陪同到現場視察規劃進度，要求文資處加速推動傳藝中心興建工程，明宜里民活動中心部分則由民政局向內政部爭取補助，以多案並行的方式同步處理，加快台南傳藝中心相關工程，帶動學甲地方發展。

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天仁工商在1958年創立，2015年因少子化停招，2021年啟動規劃設計案，2023年完成移撥給南市府。

林喬彬說，天仁工商校地約有3公頃，規劃原「教學大樓」、「實習工廠」作為傳藝中心傳習及課程空間，「三連館」規劃為辦公空間及圖書室，「綜合大樓」規劃為展演及典藏空間，汽車實習工場（南市歷史建築原學甲公學校校舍）及籃球場規劃為「南區文資建材銀行」。

南市文資處指出，台南傳藝中心總經費預估為6億8250萬元，第一期規劃調查與設計600萬元，文化部文資局補助420萬元，第一期工程（教學大樓整建）1億580萬元，預計9月底評選得標廠商、10月簽約。

林喬彬表示，台南傳藝中心第二期規劃調查與設計500萬元，文資局補助265萬5000元；第二期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建）4億9420萬元，將爭取文資局再造2.0計畫經費補助。

天仁工商校內的原學甲公學校校舍，未來將設置南區文資建材銀行，歷建修復工程6150萬，其中文化部補助3690萬元。

南市文資處表示，台南傳藝中心未來將與國立臺南藝術大學音樂系合作推廣音樂性陣頭表演藝術，與藝術史學系合作進行文物調查，與音像藝術學院合作，針對廟宇收存珍貴的歷史影像紀錄加以修復，讓歷史畫面再現。另外，也將爭取文資局傳匠訓練移轉到台南。

天仁工商校地約有3公頃，規劃第一期教學大樓（左）作為台南傳藝中心傳習及課程空間，第二期工程將「三連館」（右）規劃為辦公空間及圖書室。（記者楊金城攝）

天仁工商汽車實習工場（南市歷史建築原學甲公學校校舍）及籃球場，規劃為「南區文資建材銀行」。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（右二）、今天（18日）由南市文化局局長謝仕淵（右一）、南市文資處處長林喬彬（左一）陪同到天仁工商校區現場視察規劃台南傳藝中心進度。（記者楊金城攝）

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