以父之名行善 台南模具業者捐消防局災勘車

鼎勝模具與大灣南巡宮聯合捐贈消防局災情勘查車，以及救援器材等，市長黃偉哲出席。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/14 13:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁鼎勝模具業者楊嘉成謹遵父親遺願行善，今天以其名義捐贈1部最新配備的災情勘查車給消防局，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親。

這場公益活動在永康大灣南巡宮進行，廟方及其慈善功德會也共襄盛舉，與鼎勝模具公司一起行善，連同車輛，以及1批救災器材等全都捐給消防局使用，市長黃偉哲代表受贈，立委陳亭妃與議員林燕祝、林冠維、陳秋萍、黃肇輝、朱正軒等也出席見證。

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黃偉哲說，災勘車是打火兄弟姊妹前進現場指揮，以及載運人員與物資等代步的交通工具，相當重要，而訓練精良的消防隊出生入死，也得有先進的設備來配合，以利救援工作。

黃偉哲以南市消防局的救護車為例，全國最先建置了12導程心電圖機，累計已經救回逾260名無生命徵象的傷者與患者，這樣的設備，就是努力募資來推動完成的，感謝各界的捐助。

這次消防局受贈的災情勘查車，配有LED警示燈、警報器、無線電，以及各式救援裝備，總價值250萬元，性能卓越，堪稱國內最先進。

黃偉哲提到，該車輛可協助勘災、救災，以及載運人員與物資等，也可充作臨時指揮站，為消防局增添戰力，能讓台南市民獲得更安全的保障。

楊嘉成強調，父親楊崇仁生前樂善好施，也希望有機會能為消防局盡份心力，讓打火弟兄有更好的裝備來服務鄉親，因此這次以其名義捐贈災勘車，完成他的遺願。

消防局簡任技正林德興也陪同黃偉哲代表受贈，並回謝獎牌，以及災勘車紀念模型，各界貴賓觀禮，現場擠得水洩不通，氣氛熱烈。

消防局表示，永康是全市人口最多的行政區，各式工廠、住宅密集，且高樓林立，大灣南巡宮與鼎勝模具的公益捐助，可提供打火弟兄更安全的救災環境與救災品質，相當感謝。

鼎勝模具與大灣南巡宮聯合捐贈消防局災情勘查車，以及救援器材等，市長黃偉哲出席。（記者吳俊鋒攝）

鼎勝模具與大灣南巡宮聯合捐贈消防局災情勘查車，以及救援器材等，市長黃偉哲出席。（記者吳俊鋒攝）

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