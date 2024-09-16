驚險畫面曝！近9旬翁駕車逆向衝撞汽、機車 4女送醫

白色轎車逆向衝到對向車道衝撞其他車輛。（圖：民眾提供）

2024/09/16 21:58

〔記者王俊忠／台南報導〕今日（16）下午5點許，1輛由88歲蘇姓老翁駕駛的白色轎車沿台南市東區北門路2段往北行駛，到公園南路口時，他欲左轉彎，疑是失控先擦撞同向1輛汽車，接著逆向衝往對向北區的車道，一路碰撞波及其他5輛汽車與3輛機車，造成騎乘機車的4名女騎士及乘客受傷，其中1名30歲的鄭姓女子腳部骨折較嚴重，其他3人都是手、腳擦挫傷，肇事原因與責任由警方進一步調查釐清。

警方調查，蘇姓老翁當時駕車在路口欲左轉彎超越前車，疑先擦撞同向1輛汽車，接著就失控衝往對向車道，一路撞及其他5輛汽車與3輛機車，現場一片狼藉並造成騎乘機車的3名女騎士及1名乘客受傷，等待救護車救援。由於正值下班尖峰時段、車流量多，車禍後現場交通大打結，車陣綿延不斷。

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轄區南市警一、五分局交通員警趕赴現場調查；消防局119獲報派出兩輛救護車將骨折傷勢較重的鄭女與其他擦、挫傷的3名女子分別送醫治療。涉肇事的蘇姓老翁手部也有些擦傷，但無大礙，相關肇事者與當事人酒測值都是0。

警方在場測繪調查、並通知拖吊車於晚間8點許拖走肇事的白色轎車，壅塞車流才逐漸恢復順暢。

白色轎車逆向衝到對向車道衝撞其他多輛汽、機車，並造成四名女機車騎士、乘客受傷，現場一片狼藉。（圖：民眾提供）

白色轎車逆向衝到對向車道衝撞其他車輛。（圖：民眾提供）

白色轎車逆向衝到對向車道衝撞其他汽、機車輛。（圖：民眾提供）

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