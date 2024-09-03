台南東區喵星人公園 e化免費上網

台南東區小東里光明公園安裝wi-fi無線網路，民眾到公園遊憩可享受免費上網便利。（圖由小東里長余天翔提供）

2024/09/03 10:57

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南市東區小東里內的「光明公園」，繼規劃為貓咪主題特色公園後，再次完成公園全區「e化」，方便民眾在公園活動時，手機網路能夠暢通無阻，地方里長說這是全台社區公園創舉，未來規劃將在小東里內巷弄裝設更先進的雲端攝影機，建構完善的社區安全網路。

出身台南東區的南市議員曾之婕，2023年向議會提案爭取將小東里「光明公園」建設以貓咪為主題的特色公園，里長余天翔央請具有設計專業的里民，打造出「小光」與「小明」2座擬真的裝置藝術，並進行外牆彩繪及綠化，成為親子共融式遊戲場，充分發揮創意，並兼具兒童友善動物的教育意義，受到里民讚許。

由於常有阿公、阿嬤等長輩，或父母陪小孩子到光明公園遊戲及運動，但是需要使用手機時訊號不佳，余天翔向寬頻網路公司請益後，決定在小東里內進行e化改善措施，首先自掏腰包申請Wi-Fi無線網路，讓所有到光明公園活動的民眾都可以免費使用網路上網。

余天翔說，光明公園全區e化實施後，許多里民使用過後都覺得很方便，他也希望藉e化帶動民眾喜歡到公園活動，感受免費網路的多元樂趣和便利，提高公園設施的使用率。之後接著將徵詢里民的意見，計劃在小東里內的巷弄設置雲端攝影機，進一步建構完善的社區安全網路。

民眾進入台南東區小東里光明公園遊憩，可享受到免費的wi-fi上網。（圖由小東里長余天翔提供）

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