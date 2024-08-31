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    文博會人潮衝破35萬人次 台南古蹟區展夜光之美

    台南孔廟大成殿開放夜間參觀。（台南市政府提供）

    台南孔廟大成殿開放夜間參觀。（台南市政府提供）

    2024/08/31 18:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕2024台灣文化創意博覽會23日登場，安平古堡、赤崁樓與台南孔廟等3大古蹟區，搭配夜間光環境設計及光影投射推出夜間導覽等夜間限定系列活動，一週累積湧入4萬人次，周邊商圈更創造超過30萬旅客遊覽停留，讓民眾體驗夜光下台南的全新氛圍。

    文化局預估台灣文化創意博覽會開展，23至31日前往參與包括主展場「大台南會展中心」，以及周邊展區的藍晒圖文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區，加上「安平古堡、赤崁樓、孔廟夜間開放展區」，觀展人數已逾35萬人次；明天閉幕日將再吸引一波人潮高峰。

    文化局長謝仕淵表示，為提供不同的府城體驗，安平古堡、赤崁樓、台南孔廟特別設置夜間開放展區。其中赤崁樓海神廟因逢第2期修復工程，為打破民眾對工程修復期間鐵皮鷹架圍繞的既定印象，將工地鷹架轉化為大型環景沉浸式劇場，透過投影呈現出赤崁樓周邊400年前的景象。

    安平古堡也祭出期間限定「夜間版熱蘭遮市集」與熱蘭遮堡夜間導覽；台南孔廟也搭上文博會熱潮，推出百年來首次夜間開放，光環境設備的裝設改善，柔和內斂的燈光呈現孔廟建築的夜間之美，從大成殿、明倫堂到禮門、義路，揭開世人未曾見過的孔廟夜間神秘面紗。

    赤崁樓海神廟因逢第2期修復工程，將工地鷹架轉化為大型環景沉浸式劇場。 （台南市政府提供）

    赤崁樓海神廟因逢第2期修復工程，將工地鷹架轉化為大型環景沉浸式劇場。 （台南市政府提供）

    台灣文化創意博覽會主展場「大台南會展中心」人潮擠爆。 （台南市政府提供）

    台灣文化創意博覽會主展場「大台南會展中心」人潮擠爆。 （台南市政府提供）

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