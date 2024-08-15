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神還原！786個魔術方塊拚貼「麟洋配」肖像

台南大學姚同學用786個魔術方塊完美還原麟洋配肖像，在IG上分享作品。（擷自@_demogorgan）

台南大學姚同學用786個魔術方塊完美還原麟洋配肖像，在IG上分享作品。（擷自@_demogorgan）

2024/08/15 05:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣羽球好手王齊麟、李洋在巴黎奧運拿下羽球男雙冠軍，也成為奧運史上首對衛冕成功的羽球男雙組合，球迷們為之瘋狂喝采。1名台南大學學生以786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像，還原度100％，讓網友們驚呼「太神啦」！

「台南式」臉書粉專分享IG@__demogorgan創作過程的縮時影片，可見創作者在牆面上宛如手繪電影海報精彩作品，彩筆顏色卻以魔術方塊取代，拚貼得維妙維肖。

「台南式」貼文表示，這是就讀台南大學的姚同學，利用786個魔術方塊完美還原麟洋配肖像，「太神啦！還原度100％」。此文一貼，果然引發眾人朝聖欣賞，才上架1個多小時，已逾3.2萬次觀看。

demogorgan （魔神）在自己的IG上作品，分享王齊麟、李洋、金智秀等名人明星肖像拚圖作品，也希望自己努力的作品，哪天可以被本尊看見。

網友紛紛留言：「不知道王齊麟是否會海巡到這篇呢」、「太強大」、「 南大的耶」、「神人」、「好厲害」、「怎麼辦到的」、「誰能想到一個大學生會有786個魔術方塊？」、「看過很多國外的，沒看過台灣人做！還是學生，真的好強」、「請收下我的膝蓋」、「很棒耶！孩子」、「高手在民間」。

台南大學姚同學以786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像。（擷自「台南式」臉書粉專畫面）

台南大學姚同學以786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像。（擷自「台南式」臉書粉專畫面）

台南大學姚同學以786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像。（擷自「台南式」臉書粉專畫面）

台南大學姚同學以786個魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像。（擷自「台南式」臉書粉專畫面）

「台南式」臉書粉專分享台南大學姚同學以魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像過程。（擷自「台南式」臉書粉專畫面）

「台南式」臉書粉專分享台南大學姚同學以魔術方塊拚貼出「麟洋配」肖像過程。（擷自「台南式」臉書粉專畫面）

創作者demogorgan 在自己IG上分享的作品。（擷自@_demogorgan）

創作者demogorgan 在自己IG上分享的作品。（擷自@_demogorgan）

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