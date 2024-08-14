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噴滅火器自救廚房火災 勇婦吸一大口乾粉不適送醫

黃姓婦人抱著寵物從火場逃生，因為用乾粉滅火器時，不小心吸了一大口乾粉。（民眾提供）

黃姓婦人抱著寵物從火場逃生，因為用乾粉滅火器時，不小心吸了一大口乾粉。（民眾提供）

2024/08/14 19:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區今天下午發生火災，62歲黃姓婦人家的廚房起火，她用乾粉滅火器，但被噴了滿臉，還吸入乾粉導致身體不舒服，消防隊接手後，由於黃婦先行滅火，火災僅燒毀一樓廚房，黃婦送醫後情況也穩定。

黃婦家住3層樓的透天厝，今天下午黃婦本打算睡一下，所幸住宅警報器偵測到煙霧發出警報，黃婦發現廚房起火，一邊報案一邊拿乾粉滅火器，往火爐上噴，但是在廚房是密閉空間，滅火器噴出乾粉後，她吸入部分乾粉，隨即感到呼吸困難。

救護人員抵達後，迅速將黃婦送往永康奇美醫院進行治療，消防員見現場火勢還沒熄滅，立即佈線灑水，所幸火勢未擴散至其他樓層，把損害縮限在廚房，主要燒毀了部分雜物。

救災過程中，消防人員也協助疏散了樓上住戶，確保其他居民安全，這場火災並未造成人員重大傷亡，但消防局提醒民眾，在使用滅火器時除了謹記，拉、瞄、壓、掃口訣，確保安全操作，也可以暫時屏息，避免吸入滅火器中的化學粉末。

另外，消防局也指出，民眾除了可以添購滅火器設備，家中也可以安裝住警器，並定期測試其功能，住警器能在火災初期發出警報，為居民爭取逃生時間，大大減少火災帶來的危害。

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