台南盲盒遊程開箱 神秘嘉賓現身

知名藝術家楊士毅（圖正中）驚喜現身，帶領遊客進行剪紙體驗。（台南市政府提供）

2024/06/09 18:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府推出「台南雙層巴士美食餐車系列體驗活動」，將美食端上雙層巴士跟著走，在品嚐在地美味的同時，還可從雙層巴士的挑高視野飽覽台南街廓風貌，首場以首創「盲盒遊程」打頭陣，讓遊客如開箱盲盒般，一步一步開箱台南，知名剪紙藝術家楊士毅驚喜現身成為亮點之一。

「台南雙層巴士美食餐車系列體驗活動」最特別的亮點就是「盲盒遊程」，有海洋美食之旅、鹽田美食之旅兩大主題，結合台南沿海地區風光、海鮮美食、體驗活動及隱藏版藝師的驚喜現身。

「盲盒遊程」活動8、9日接續登場，藝師楊士毅驚喜現身，帶領遊客進行剪紙體驗，也分享安平《大魚的祝福》、將軍鹽田《生命之樹》等藝術裝置創作故事；參加者還親自體驗剪紙創作，將專屬台南的美好回憶藉由作品呈現出來，也成為最有意義的紀念品。

觀旅局表示，本次系列遊程以彩繪版雙層巴士作為運具，以最佳的高挑視野，安排不同的特色主題遊程。首場盲盒遊程「鹽田美食之旅」來到北門區鹽鄉民宿，品嚐痛風值滿滿的海鮮餐點，進行鹽焗蛋、鹽焗蝦、滷豆花、彩色鹽罐等DIY製作，並騎乘協力車走訪井仔腳瓦盤鹽田，沿路飽覽鹽田美景、聆聽在地故事。

第2場次「海洋美食之旅」前往安南區，從鹿耳門天后宮漫步前往媽祖宮九塊厝生態園區，穿上青蛙裝親自體驗1日漁夫生活，從事擼魚栽、數魚苗、拋網、划竹筏船、魚蝦捕捉等農事活動，勞動後享用螃蟹大餐，充分感受漁夫的辛勞與喜悅。

觀旅局表示，接著6到9月還有6大主題遊程，6月中旬以「南關山線美食－深山秘境之旅」開始，來到鳳梨盛產的關廟、竹之故鄉龍崎，體驗鳳梨酥DIY及竹編製作、品嚐土雞料理以及遊覽南關山線風光；6月下旬也規劃多條經典府城遊程。7月安排熱帶水果消暑之旅、8月麻豆下柳營美食，及9月海鮮美食探索，歡迎民眾踴躍報名。

划竹筏船體驗。（台南市政府提供）

盲盒遊程結合體驗活動、在地走讀等，深入探訪各地風光。（台南市政府提供）

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