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藍營地方宣講首站台南 郭國文：意圖鋪陳2026地方選舉

民進黨立委郭國文。（資料照）

民進黨立委郭國文。（資料照）

2024/06/09 13:04

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院針對藍白陣營主導三讀通過的「國會擴權」案提出覆議，民進黨規劃下鄉宣講，國民黨也籌劃地方宣講活動反制，並預計15日從台南市起跑。對此，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文表示，藍白與民意對抗，審查法案時不實質討論，等惡法三讀通過後才開始社會談論，根本是意圖為2026年地方選舉鋪陳。

為反制民進黨下鄉宣講「國會擴權」法案，國民黨規劃在22個直轄市、縣市各舉辦至少1場宣講活動，說明「國會改革」的必要性與正確資訊。

郭國文指出，國民黨與民意對抗，審查法案不實質討論，等違憲法案三讀通過才想用政治手段遏止「青鳥行動」！國會擴權法案還沒通過時，藍白無視10萬人民怒吼，用多數暴力強行通過惡法，如今國民黨竟想用街頭演講彌補，根本是和民意對立。面對毫無節制的國會擴權法案，國民黨應真正悔改，讓覆議案通過。

郭國文也批評，國民黨想把惡法搞成藍綠對立，根本毫無反省，還把第一站放在台南，凸顯藍營垂涎民主聖地已久。他認為，國民黨的街頭演講，其真正意圖是為2026年地方選舉鋪陳，只是假法案的名義行政治操控之實。

郭國文表示，民進黨會按照自己的佈局，向民眾說明我們的規劃，目前根據黨中央規劃，從6月14日花蓮出發，再到新北、台北。他身為台南黨部主委，預計6月15日也會在台南舉辦座談會，藉由社會對談，銓釋「青鳥行動」的精神蔓延至民主聖地。

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