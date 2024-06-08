聽主廚、達人「用家宴料理說台南的故事」 首場報名秒殺

台南市立圖書館6月到11月在永康新總館城市灶咖推出5場「用一道家宴料理，說台南的故事」系列活動。（台南市立圖書館提供）

2024/06/08 21:10

〔記者劉婉君／台南報導〕台南獨特的飲食文化吸引許多外地人，台南市立圖書館6月下旬到11月一連規劃5場「用一道家宴料理，說台南的故事」系列活動，民眾可以跟著主廚做料理，還能聽台南在地主廚或作家從食物說台南的故事。

「用一道家宴料理，說台南的故事」系列活動，邀請多位台南在地主廚，以家宴為主題，端出一道自家好菜，在南市圖永康新總館的特色空間「城市灶咖」舉行，首場「世界的台南廚房：多變的丸子料理」6月22日登場，由「單子葉料理」主廚詹珀凰與近年定居台南的作家楊馥如打頭陣，介紹義大利與台灣的飲食文化異同，一開放報名，12組名額20分鐘內就被秒殺。

7月20日接著由「阿霞飯店」主廚吳健豪，以「老字號手路菜的傳承與創新：招牌蝦棗」，娓娓道來台菜老字號的故事；8月17日田媽媽長盈海味屋第4代謝佳歆，分享在地鹽業與虱目魚的飲食文化；10月26日料理達人林太，以一鍋暖心料理，燉出一餐台南人的愛，示範洋蔥牛尾湯；11月2日「博仁堂」第3代負責人周建文壓軸登場，介紹百年中藥行的美味藥膳四君四臣排骨湯。

台南市立圖書館楊馥菱館長說，飲食是認識文化的最佳路徑，今年適逢臺南400，希望透過活動，讓更多人認識府城故事，進一步探索台南深厚的文化底蘊，每場12組，每組最多3人同行，後續場次將配合活動時間，陸續在台南市立圖書館官網開放報名。

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