台南轉運站民眾情緒異常事件 黃偉哲：加強監視器功能與見警率

今日台南轉運站發生有位民眾疑似情緒異常攻擊事件，台南市長黃偉哲受訪表示，將加強監視器與見警率。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/11 13:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（11）日上午台南轉運站站內發生1位女子疑似情緒異常攻擊站內旅客事件，幸好遭波及民眾無大礙。對此，台南市長黃偉哲受訪表示，將會再進一步加強見警率及監視器等安全措施。

黃偉哲表示，發生這種所謂的、無差別的隨機攻擊人的事件，相關周邊的警察機關，要加強巡邏，以及場站設施的維護。這次台南轉運站事件，依法進行程序處置，對於受害民眾加以關心慰問，至於加害者，也必須盡快了解狀況。此外現場維安以及監視器，也要再加強，如果攻擊完人之後就隨機跑掉，可以能夠在最短時間內尋獲嫌疑人。

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今日上午台南轉運站站內發生疑似情緒異常女子攻擊站內旅客事件，所幸客運公司和站方保全第一時間依SOP處置得宜，員警到場後，將情緒異常民眾強制送醫，受波及的民眾也沒有大礙。南市交通局將全面督導各轉運站的委外營運業者加強相關緊急處置保護乘客的安全措施。

據了解，今日上午7時30分左右，1名女子原於站內休息，起身離去時突然無故以腳及手上提袋攻擊其他候車旅客，客運公司站務人員立即報警。該名女子隨即步出站外，又作勢攻擊路過行人，一旁轉運站保全則迅速上前阻攔，此時員警也到場接手處理。

南市公共運輸處表示，這次事件所幸客運公司站務員和轉運站保全人員機警處置得宜，並依平時訓練的SOP程序，第一時間通報警方，保全則確認對方無攻擊性武器後，迅速制止對方行為，阻止進一步的危害。

公共運輸處指出，現場受到攻擊的民眾均無大礙已自行離去，後續如有必要，將請轉運站營運廠商配合警方偵查，受害民眾如有相關需求也會請站方協助。至於出現攻擊行為的女子，疑似情緒不穩，已由警方送醫。

公共運輸處強調，未來仍會要求轉運站營運廠商、進駐的客運業者、商家、保全人員等加強熟悉緊急事件處程序，也會協請警方加強巡邏，確保公共安全。

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