白蓮霧成功嫁接 新市果農謝濡鴻種出5種蓮霧

謝濡鴻的果園有多達5種蓮霧。（記者劉婉君攝）

2024/06/08 20:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區推廣白蓮霧復育多年，60歲的謝濡鴻是30年前的首批栽種者之一，但因產期適逢雨季，常造成落果嚴重，他除了將白蓮霧嫁接其他品種蓮霧，也花了6年時間，成功調節白蓮霧的產期，目前果園內有多達5種蓮霧，每年都有許多親子預約體驗採果樂。

謝濡鴻位在新市北三舍的果園，最多曾種植超過50棵白蓮霧，他說，因白蓮霧管理不易，採收期遇到梅雨就掉滿地，影響收成，顧客也以年紀較長者居多，且新市地區在南科效應下建案增加，種植白蓮霧的農民愈來愈少，他也改變策略，將白蓮霧嫁接黑糖芭比、飛彈蓮霧、香水巴掌及白玉蓮霧等品種，並保留7棵白蓮霧，使用的有機肥也是自行調製。

謝濡鴻表示，過去曾嚐試以認養方式推廣自家蓮霧，但半個月的採收期內，1棵蓮霧的收成就有1、200斤，一般家庭難以在短時間內吃完，因此決定開放親子採果體驗，到果園裡認識蓮霧的生長環境，並體驗採果樂，由於推出時遇到全球武漢肺炎疫情爆發，民眾無法出國，回響非常熱烈，也因此打響知名度。

為了讓白蓮霧產期可以避開雨季，謝濡鴻也四處請教他人，再靠著自己不斷摸索，這2年終於成功調節產期，透過催花，提早產期，老欉白蓮霧以罩網的方式，節省一一套袋的時間與人力，目前同1棵樹上有的已成熟採收，有的還是小果。謝濡鴻說，２至７月中旬，果園裡陸續都會有蓮霧成熟。

謝濡鴻花了6年才成功調節白蓮霧產期。（記者劉婉君攝）

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