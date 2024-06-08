小心！境外肉粽出貨地中國居多 違規輸入最高7年徒刑

網路電商在端午節販售境外肉粽等違規行為增加，出貨地以中國居多，中國仍屬非洲豬瘟及口蹄疫疫區，南市農業局籲切勿違規輸入。（南市農業局提供）

2024/06/08 12:21

〔記者王涵平／台南報導〕網路電商在端午節販售境外肉粽等違規行為增加，出貨地以中國居多，中國仍屬非洲豬瘟及口蹄疫疫區，違規輸入豬肉產品最高可處7年以下有期徒刑得併科300萬元罰金，另外如採郵寄，收件人經查證輸入豬肉產品者，第一次處20萬元罰鍰，第二次（含以上）被查獲者處100萬元，民眾切勿以身試法。

防範非洲豬瘟入侵，南市農業局呼籲吃肉粽首選國產豬肉，除了新鮮以外，支持愛用國產豬肉更能杜絕國外走私的肉品入境，共同防堵非洲豬瘟。

農業局指出，根據農業部動植物防疫檢疫署資料，網路電商平台每逢端午節販售境外肉粽及臘肉等違規行為增加，使得境外重大動物傳染病入侵我國的風險大增。資料顯示，在2022年及2023年端午節前後3個月（5、6、7月），搜獲境外肉粽的比率分別佔該年度的74%（34件/全年度46件）及86%（12件/全年度14件），且商品出貨地位屬非洲豬瘟及口蹄疫疫區的中國。

南市動物防疫保護處表示，民眾如果接獲不明來源肉製品，可通知動保處協助處理或直接丟入垃圾車焚化，切勿丟入廚餘桶，另外飼養199頭以下豬隻養豬場嚴禁使用廚餘，如搬運及餵養廚餘等違規行為遭查獲將分別依動物傳染病防治條例及飼料法，最高處以100萬元及300萬元罰款。

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