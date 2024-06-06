台南老婦疑閃違停車輛遭碾死 市議員陳怡珍開砲：立即檢討

台南市議員陳怡珍。（陳怡珍服務處提供）

2024/06/06 19:06

〔記者王捷／台南報導〕80多歲的林姓婦人，日前疑似為了閃避停在路邊的貨車、小客車，遭大貨車擦撞意外過世，台南市議員陳怡珍得知意外，希望警察局、交通局等單位儘速檢討肇事成因，對症下藥，提供給民眾一個安全的交通環境。

市議員陳怡珍說，台南市再度發生疑為閃避違規停車而衍生的死亡車禍，實在令人非常遺憾，台南市交通問題早已為人詬病，除了違規停車，市區停車空間嚴重不足問題都是環環相扣，希望各單位能橫向溝通，把道路規劃好，才能讓市民方便，也讓觀光人口不會為了交通問題煩惱。

這件意外發生在西門路上，道路兩旁一邊是台南新光三越西門店，另一邊則是藍晒圖文創園區，還有超市、水果攤位，是台南市區的交通要道，但是該路口卻沒有監視器，所幸警方從其他業者的監視器還原意外經過。

原來，林婦當時騎車，遇到道路旁有一輛停在路肩的小客車、還有一輛疑似正在卸貨、占用道路的白色小貨車，她為了閃避違規停車，才偏向快車道，豈料一輛橘色大貨車正要通過，車側疑似擦撞林婦的電動機車，導致意外發生。

業者指出，考量藍晒圖文化園區的觀光流動人潮，該側路段還有超市、超商、水果攤，都有上下貨的需求，其實路面可以退縮，規劃避車格用來卸貨，每次上下貨都心驚膽顫，擔心被檢舉或是造成意外。

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