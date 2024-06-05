婦人夜間騎車墜入施工坑洞死亡 農田水利署被判國賠

黃姓婦人夜間騎車墜入缺乏警示的施工坑洞死亡，家屬提國賠，屏東地院判賠。（記者李立法攝）

2024/06/05 12:12

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓婦人夜間騎機車行經產業道路時，不慎墜入施工中的水溝坑洞死亡，陳姓包商被依過失致死罪判刑，因與死者家屬達成和解獲得緩刑機會，家屬並對該工程發包及水溝管理單位農田水利署提出國賠，屏東地院審理後，認為求償有理，扣除陳姓包商已支付的和解金後，農田水利署應賠償115萬元，可上訴。

黃姓婦人3年前騎機車行經南州鄉產業道路時，不慎墜入施工中的農田水利溝改善工程坑洞內，傷重不治，家屬認為出事地點未設置交通錐，也沒有夜間反光或施工警告燈號，遂對施工包商提告及求償，並向該水利溝管理單位農田水利署要求1千萬元的國賠金額；陳姓包商賠償家屬485萬元達成和解，屏東地院依過失致死罪判刑1年，緩刑3年。

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農田水利署認為黃姓婦人的死亡，是陳姓包商過失所致，該署在水溝設置及管理上並無欠缺。

屏東地院認為，施工中的坑洞長達5日，負責管理該水溝的農田水利署未能即時發現，防止危險，顯見管理上有缺失，依全案情狀，死者丈夫及3名子女應求償的精神撫慰金各150萬元為適當，扣除陳姓包商已支付的485萬元，農田水利署應支付4人各28萬7500元。

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