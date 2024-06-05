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罰人變助人！貧病婦欠6000罰款 台南分署送慰問金及物資

行政執行署台南分署長張雍制（右3）與同仁到台南下營關懷家境貧困的徐婦欠罰款義務人（中）。（行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署長張雍制（右3）與同仁到台南下營關懷家境貧困的徐婦欠罰款義務人（中）。（行政執行署台南分署提供）

2024/06/05 19:35

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市下營區58歲徐姓婦人滯欠汽車強制險罰款6000元，行政執行署台南分署通知她繳費，徐婦致電說明家境困難，家人因病領有身障手冊，她又於去年底中風休養，無謀生能力。執行人員5月中旬到徐婦住處訪查，發現家境確實困難，不僅暫不催繳，分署人員今天還帶慰問金與物資到府慰助。

行政執行署台南分署人員5月到徐婦住處訪查，發現家中經濟狀況不佳，徐婦與家人都罹患疾病，考量執行繳款確有困難，決定暫不催繳；執行人員還轉介給下營區公所協助徐婦家人。

端午節前夕，台南執行分署本於「執行有愛、公益無礙」精神，分署長張雍制今天與分署愛心社同仁到徐婦家中表達關心之意，代表愛心社致贈5000元慰問金與市值500元的愛心物資給徐婦。

徐婦告訴執行人員，小兒子原本可外出上班，但需經常請假照顧家人，導致工作常中斷無法繼續，家人生病沒有錢無力就醫。

台南分署說，基於「人饑己饑，人溺己溺」的人道精神，平時即鼓勵執行同仁在執行業務過程中，主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，伸出援手，同時協助轉介社會局、慈善團體等合適的社福機構，適時給予生活上資助。台南分署愛心社是分署同仁自發組成，同仁每月繳交1000元會費，都作為公益慈善用途。

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