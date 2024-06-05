為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南市區最後秘境 地方促設紅樹林水上市集

台南市南區四鯤鯓紅樹林水道，景觀優美，離市區又近，堪稱是台南市區的最後秘境。（記者蔡文居攝）

台南市南區四鯤鯓紅樹林水道，景觀優美，離市區又近，堪稱是台南市區的最後秘境。（記者蔡文居攝）

2024/06/05 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區四鯤鯓紅樹林水道，景觀優美，離市區又近，堪稱是台南市區的最後秘境。包括台南市舢筏漁業護權協進會、鯤喜灣牡蠣養殖協會、四鯤鯓龍山寺、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、鯤鯓里里長辦公處等單位委託專家提出「四鯤鯓紅樹林水上市集」規劃建議書，希望能比照四草推廣四鯤鯓紅樹林水道觀光。

市議員林美燕今天市政總質詢，建議市長黃偉哲運用「臺南400」活動的熱潮，趁勢發展四鯤鯓的自然觀光秘境，連結紅樹林景觀、運蚵產業，設立「四鯤鯓紅樹林水上市集」，她並當面呈遞地方聯合提出的規劃書。市長黃偉哲表示，這是台南重要的觀光資源，應允安排相關單位儘快會勘。

林美燕表示，台南發源地的台江，如今僅存台江內海遺跡的四鯤鯓濕地，不僅保留許多紅樹林的原始風貌，更是唯一的安平養蚵產業的水上運蚵通道，水質無汙染，為南台南的觀光秘境。其中，紅樹林水道的沿途有採蚵人家及舟筏櫛比鱗次排列岸旁，以及水鳥翱翔林間，招潮蟹探頭爬行，不僅可以體驗紅樹林之美，若能設立水上市集，集結當地現剝牡蠣、花腳蟹、三點蟹、烏賊、龍蝦等許多海鮮及攤販美食、文創小物、紀念品等，絕對是炙手可熱的新景點。

南市議員林美燕遞交地方提出的「四鯤鯓紅樹林水上市集」規劃書。市長黃偉哲應允安排相關單位儘快會勘。 （記者蔡文居攝）

南市議員林美燕遞交地方提出的「四鯤鯓紅樹林水上市集」規劃書。市長黃偉哲應允安排相關單位儘快會勘。 （記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搶端午商機 台灣燈會伴手禮最高66折優惠
2024/06/05 16:46

搶端午商機 台灣燈會伴手禮最高66折優惠
台南仁德麵店遭賓士衝撞重創、2人燒燙傷 肇事者突過世求償無門
2024/06/05 12:52

台南仁德麵店遭賓士衝撞重創、2人燒燙傷 肇事者突過世求償無門

拒絕私菸酒 一起愛捐血公益活動
百老匯《西貢小姐》6/14登演 台南送粽子祝票房包中
2024/06/05 17:09

百老匯《西貢小姐》6/14登演 台南送粽子祝票房包中
「摜籃假燒金」呂祖廟故事現場 發現台南紡織業起源地
2024/06/05 06:17

「摜籃假燒金」呂祖廟故事現場 發現台南紡織業起源地

產業再生、安居樂業、宜居樂活大臺南
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播