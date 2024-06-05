台南市區最後秘境 地方促設紅樹林水上市集

台南市南區四鯤鯓紅樹林水道，景觀優美，離市區又近，堪稱是台南市區的最後秘境。（記者蔡文居攝）

2024/06/05 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區四鯤鯓紅樹林水道，景觀優美，離市區又近，堪稱是台南市區的最後秘境。包括台南市舢筏漁業護權協進會、鯤喜灣牡蠣養殖協會、四鯤鯓龍山寺、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、鯤鯓里里長辦公處等單位委託專家提出「四鯤鯓紅樹林水上市集」規劃建議書，希望能比照四草推廣四鯤鯓紅樹林水道觀光。

市議員林美燕今天市政總質詢，建議市長黃偉哲運用「臺南400」活動的熱潮，趁勢發展四鯤鯓的自然觀光秘境，連結紅樹林景觀、運蚵產業，設立「四鯤鯓紅樹林水上市集」，她並當面呈遞地方聯合提出的規劃書。市長黃偉哲表示，這是台南重要的觀光資源，應允安排相關單位儘快會勘。

林美燕表示，台南發源地的台江，如今僅存台江內海遺跡的四鯤鯓濕地，不僅保留許多紅樹林的原始風貌，更是唯一的安平養蚵產業的水上運蚵通道，水質無汙染，為南台南的觀光秘境。其中，紅樹林水道的沿途有採蚵人家及舟筏櫛比鱗次排列岸旁，以及水鳥翱翔林間，招潮蟹探頭爬行，不僅可以體驗紅樹林之美，若能設立水上市集，集結當地現剝牡蠣、花腳蟹、三點蟹、烏賊、龍蝦等許多海鮮及攤販美食、文創小物、紀念品等，絕對是炙手可熱的新景點。

南市議員林美燕遞交地方提出的「四鯤鯓紅樹林水上市集」規劃書。市長黃偉哲應允安排相關單位儘快會勘。 （記者蔡文居攝）

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