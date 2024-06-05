民眾稱飯糰吃到蟑螂 南市衛生局發現業者1項未符規定

南市衛生局查核，發現飯糰現場作業環境還算乾淨，但未辦理食品從業人員健康檢查，已命其改善。 （圖由南市衛生局提供）

2024/06/05 13:14

〔記者蔡文居／台南報導〕本報日前接獲民眾投訴在南市某店家購買飯糰，竟吃到一整隻大蟑螂，當場崩潰。台南市衛生局今天前往進行食安衛生查核，店家現場作業環境還算乾淨，並未有異狀，但發現業者尚未辦理食品從業人員健康檢查，已命其於6月26日前完成改善，如複查不合格，將處6萬元以上2億元以下罰鍰。

南市衛生局表示，針對民眾食用飯糰，發現內有疑似病媒蟑螂，為保障民眾飲食安全與消費權益，今天立即前往進行食安衛生的查核，逐項確認作業場所、食材及人員是否符合食品良好衛生規範準則。

衛生局表示，因近日食安事件頻傳，提醒食品業者應落實保存管理，預防食品中毒，確保消費者安全。呼籲所有食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的5要原則─1.要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。5.要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久，預防食品中毒的發生。

民眾投訴指出，他女友吃該間飯糰早餐攤車已經好幾年，第1次遇到這種情形，當天買飯糰吃咬到苦苦的發現不對吐出來發現是蟑螂頭，當下崩潰大哭催吐，還吐出蟑螂腳，把飯糰撥開竟然還看到被咬斷的大蟑螂屍體。

業者則表示，做飯糰生意20多年，經營維持商家聲譽不易，飯糰都是現點現做怎麼可能夾料過程沒看見整隻蟑螂，強調還是有願意和消費者溝通與和解。

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