為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

民眾稱飯糰吃到蟑螂 南市衛生局發現業者1項未符規定

南市衛生局查核，發現飯糰現場作業環境還算乾淨，但未辦理食品從業人員健康檢查，已命其改善。 （圖由南市衛生局提供）

南市衛生局查核，發現飯糰現場作業環境還算乾淨，但未辦理食品從業人員健康檢查，已命其改善。 （圖由南市衛生局提供）

2024/06/05 13:14

〔記者蔡文居／台南報導〕本報日前接獲民眾投訴在南市某店家購買飯糰，竟吃到一整隻大蟑螂，當場崩潰。台南市衛生局今天前往進行食安衛生查核，店家現場作業環境還算乾淨，並未有異狀，但發現業者尚未辦理食品從業人員健康檢查，已命其於6月26日前完成改善，如複查不合格，將處6萬元以上2億元以下罰鍰。

南市衛生局表示，針對民眾食用飯糰，發現內有疑似病媒蟑螂，為保障民眾飲食安全與消費權益，今天立即前往進行食安衛生的查核，逐項確認作業場所、食材及人員是否符合食品良好衛生規範準則。

衛生局表示，因近日食安事件頻傳，提醒食品業者應落實保存管理，預防食品中毒，確保消費者安全。呼籲所有食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的5要原則─1.要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。5.要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久，預防食品中毒的發生。

民眾投訴指出，他女友吃該間飯糰早餐攤車已經好幾年，第1次遇到這種情形，當天買飯糰吃咬到苦苦的發現不對吐出來發現是蟑螂頭，當下崩潰大哭催吐，還吐出蟑螂腳，把飯糰撥開竟然還看到被咬斷的大蟑螂屍體。

業者則表示，做飯糰生意20多年，經營維持商家聲譽不易，飯糰都是現點現做怎麼可能夾料過程沒看見整隻蟑螂，強調還是有願意和消費者溝通與和解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「漂浮小強」可可噁爆！桃園連鎖早餐店關店內部清潔
2024/05/20 11:56

「漂浮小強」可可噁爆！桃園連鎖早餐店關店內部清潔
買飯糰竟吃到整隻「小強」 女子崩潰吐出蟑螂頭
2024/06/04 14:29

買飯糰竟吃到整隻「小強」 女子崩潰吐出蟑螂頭

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
迴轉壽司店「小小強」爬入盤 苗縣議員陳光軒獲「招待」2盤
2024/04/14 23:02

迴轉壽司店「小小強」爬入盤 苗縣議員陳光軒獲「招待」2盤
蟑螂誤當梅子一家狂喝醋飲 宜縣衛生局要求業者加強病媒蚊防治
2024/05/31 14:39

蟑螂誤當梅子一家狂喝醋飲 宜縣衛生局要求業者加強病媒蚊防治

碳佐誠品來了！台南南區超級黑馬
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播