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甲蟲愛愛秀！台南龍崎牛埔地質公園獨角仙進入繁殖期 大量現蹤

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，上演「甲蟲愛愛秀」。（晁瑞光提供）

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，上演「甲蟲愛愛秀」。（晁瑞光提供）

2024/06/05 13:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕以月世界景觀著稱的台南龍崎牛埔惡地地質公園，有穩定的獨角仙生態，目前進入繁殖期，大量現蹤，樹林間上演「甲蟲愛愛秀」。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，牛埔惡地地質公園內水中涼亭旁有成排的光蠟樹，因現場環境天然，常吸引獨角仙棲息，團隊從8年前開始生態觀察，每到5月底到6月初是繁殖季節，族群相當穩定。

晁瑞光說，今年繁殖期有延後，近來雨後，當地獨角仙大量現蹤，光蠟樹群間隨處可見，有上百隻之多，是親子生態觀察絕佳的戶外自然教室。

晁瑞光建議，目前走在步道旁，就能輕易觀察到，有的忙著覓食，也能看見一群公獨角仙圍繞著母獨角仙打轉、相爭有趣場景。

晁瑞光提到，獨角仙喜歡吃光蠟樹液，當地自然環境維持得良好，土壤有機質豐富，成功孕育出豐富的生物態樣；台南社大也都有安排夜間觀察課程，還可看到青蛙、蝙蝠、螢火蟲等。

晁瑞光指出，為了吃樹液，獨角仙會先「犁」掉樹皮，因此吸引其他昆蟲來「撿現成的」，最近還發現俗稱「鹿角金龜」的台灣角金龜，這是較為罕見的中小型特有種甲蟲，外型奇特。

晁瑞光強調，獨角仙繁殖季約僅1個月，今年預計持續至6月底前，是賞獨角仙、觀察昆蟲生態的好時機，但注意做好防蚊措施。

晁瑞光也呼籲親子觀賞、拍照就好，切勿動手捕捉，將生態景觀留給更多人，大小朋友可等繁殖期過後，前往撿拾死亡獨角仙，再製作標本。

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，上演「甲蟲愛愛秀」。（晁瑞光提供）

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，上演「甲蟲愛愛秀」。（晁瑞光提供）

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，上演「甲蟲愛愛秀」。（晁瑞光提供）

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，上演「甲蟲愛愛秀」。（晁瑞光提供）

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，以水中涼亭附近的光蠟樹最多。（晁瑞光提供）

龍崎牛埔惡地地之公園內獨角仙大量現縱，以水中涼亭附近的光蠟樹最多。（晁瑞光提供）

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