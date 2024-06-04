黃仁勳旋風效應 南市議員王宣貿穿皮衣質詢AI

台南市議員王宣貿（左）今日穿皮衣在議會質詢，台南市長黃偉哲簽署「打造智慧AI台南市」承諾書。 （記者洪瑞琴攝）

2024/06/04 16:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，不只在夜市及產業界引起旋風，台南市議員王宣貿今（4日）在台南市議會總質詢時，穿皮衣質詢AI產業園區等議題。台南市長黃偉哲強調，非常歡迎各廠商來投資台南。

黃偉哲說，從2016年小英總統當選後，選擇在沙崙作為5+2產業園區，是因為時任市長賴清德有預先準備好。相對的在沙崙這個地方，現在黃仁勳及蘇姿丰或是其他的外商，都很歡迎。

經發局長林榮川指出，目前較成熟的是沙崙園區，因為現在有AI人工學校、設計廠商、研發廠商及各大供應鏈都在那個園區，所以非常完整，就整體評估是AI中心最好的基地，非常歡迎各廠商來投資。

王宣貿表示，黃仁勳及蘇姿丰前後回台，將帶動許多投資機會，AI產業的發展結合各行各業將會是未來的趨勢，希望市政府能夠把握機會，做到產業升級、人才培育、增加就業機會等，創造台南的AI新經濟。

王宣貿指出，不只有AI的園區，公務系統要如何套用AI系統提升城市治理、防災、環保稽查等業務，更是未來打造智慧城市的目標，例如環保局查緝空汙、警察局智慧巡查贓車等。

黃偉哲也非常認同，當場簽下「打造智慧AI台南市」承諾書推動市政，提高公務效率及改善民生服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法