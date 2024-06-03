南化水庫水位回升至170公尺 壩頂取水管線重新接上

南化水庫的水位回升至標高170公尺以上，壩頂取水的管線重新接回。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/03 18:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鋒面再次發威，供應民生用水的南化水庫，集水區1週內2度單日降雨「破百」毫米，再配合越域引水，「進帳」豐沛，蓄水率已超過5成，水位也回升至170公尺，壩頂取水的管線重新接上，以因應原水濁度飆高時能緊急運用。

水利署南區水資源分署觀測，南化水庫集水區在本月2號的累積降雨量高達143毫米，繼5月28號的134.3毫米後再度破百，讓水情大進補。

南水分署統計，5月28日迄今，南化水庫集水區累積降雨量超過287毫米，上游逕流不斷湧至，甲仙攔河堰也持續啟動，從高雄旗山溪越域引水，讓水位一直攀升，蓄水率重新回到5成。

這一週來，南化水庫連同上游進水與越域引水等，累計入流量超過3800萬立方米，挹注水情，水位一舉超過170公尺，原本暫時卸下的壩頂取水管線，也重新接回。

壩頂取水在庫區的管線否銜接，以水位170公尺為基準，若不足這個高度，則會先行卸下，避免拉扯、受損，這也成了觀測水情的另類指標。

主要是若水位一直下探，壩頂取水的管線就不足以延展，南化暨鏡面水庫管理所會將接頭暫時卸除，以防高低落差太大而被扯斷。

截至今天晚間6點，南化水庫的水位標高來到了170.63公尺，有效蓄水量4751萬立方米，蓄水率為53.26％。

集水區降雨豐沛，加上越域引水，南化水庫的蓄水率重回5成。（記者吳俊鋒攝）

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