千坪「小七」複合商場在里內 台南「歐巴」里長團隊規模不輸立委

台南永康東橋「歐巴」里長王怡舜（左4）服務團隊規模龐大，不輸給立法委員。（記者劉婉君攝）

2024/06/02 15:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區東橋里為新興重劃區，新建案眾多，統一企業集團佔地1500坪的國內首家4合1商場7-ELEVEN，也座落在這裡，目前里民數約1萬300人，為永康區第3大里，被許多支持者稱為「歐巴」里長的王怡舜，服務團隊分工多達10個，規模不輸給立委。

永康東橋里內有許多機關單位，包括永康警分局、消防局第五救災救護大隊、台南市立圖書館永康新總館等，許多活動場合都可以看到王怡舜和他的服務團隊，團隊分工細，從活動、企劃、公關到服務等部，每個部門下還有顧問、主任及組長，甚至也有輿情民意組，陣容相當龐大。

第一次擔任里長的王怡舜，曾任醫院醫事檢驗師及藥商，他說，在大學時期曾擔任學生議會議員、系學會會長等職務，將當時的服務組織與熱忱應用在為里民服務上，希望凝聚居民共識，打造幸福感，團隊成員都是無給職，有2/3是里民，其餘為學弟妹。

根據《天下雜誌》2020全台選情資料庫統計，東橋里30至39歲人口約占25%、40至49歲約占18.93%，大學以上學歷將近64%，遠超過全國36.15%的平均值，未來隨著新建案陸續完工，人口數勢必再成長。

王怡舜表示，志工團隊中大部分都是年輕人，上任後除了打開里民活動中心，每個月也規劃許多適合各種年齡層的活動，希望讓居民走到社區一起參加活動，凝聚對社區的認同感。

許多議員、立委服務處都會定期的法律諮詢服務，在東橋里里民活動中心，也會定期邀請律師、代書、營養師等駐點，提供里民相關的諮詢服務，也是王怡舜串聯以前擔任藥師時的人脈、或是學弟妹等，未來還計畫擴大藥檢師及糖尿病衛教師等。

王怡舜的行事曆上，更已寫滿規劃好的各式各樣活動，他說，錢要花在應該花的地方，與其辦旅遊、辦桌和抽獎，更希望由各種活動，讓社區每週都有活力，打造有幸福感的里民。

王怡舜希望透過豐富且多元的活動，讓社區各有活力，居民更有幸福感。（記者劉婉君攝）

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