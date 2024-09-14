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    首次參加台南黃家古厝中秋音樂會 蕭美琴讚賞台灣本土音樂

    副總統蕭美琴（中）首次參加台南後壁黃家古厝中秋音樂會，肯定音樂會以台灣本土音樂演釋台灣的故事。（記者楊金城攝）

    副總統蕭美琴（中）首次參加台南後壁黃家古厝中秋音樂會，肯定音樂會以台灣本土音樂演釋台灣的故事。（記者楊金城攝）

    2024/09/14 21:38

    〔記者楊金城／台南報導〕黃家古厝中秋音樂會第27年舉辦，今晚（14日）7點在總統府資政黃崑虎老家、台南市定古蹟後壁黃家古厝登場，副總統蕭美琴首次參加，肯定音樂會以台灣本土音樂演釋台灣的故事。

    蕭美琴說，台灣走過被統治、戒嚴時代，如今台灣可以做自己主人、決定自己命運的民主時代，過程中有悲情，但也有進步，台灣人現在可以自信看待世界，有尊嚴地站起來。

    蕭美琴說，在98年歷史的黃家古蹟聆賞音樂會真是一件美妙的事，她也代表總統賴清德祝福大家中秋平安，像月亮一樣圓滿美麗。今天全台下大雨，她一度還擔心音樂會能否辦成，幸好天佑台灣。

    雨過天晴，音樂會順利登演，包括政務委員陳時中、文化部長李遠、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人都出席，在稍有涼意的仲秋夜晚與約500民眾聆賞音樂和演唱。音樂會演出包含台語、客語、原住民語等各式族群、語言曲目，著重透過音樂，傳達對台灣各族群共同居住與生活在同一片土地的祝福。

    黃崑虎說，台灣是主權獨立國家，是咱的母親，台灣人有責任經營、延續。音樂會選在風格古樸典雅的古厝演出，將文化資產與藝術演出完美結合，希望引起大家對土地的愛。

    黃家古厝中秋音樂會第27年舉辦，今晚（14日）7點在總統府資政黃崑虎老家、台南市定古蹟後壁黃家古厝登場。（記者楊金城攝）

    黃家古厝中秋音樂會第27年舉辦，今晚（14日）7點在總統府資政黃崑虎老家、台南市定古蹟後壁黃家古厝登場。（記者楊金城攝）

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