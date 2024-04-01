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4/2全國社工日南市12人獲獎 社工楊逸宏：想為社工伙伴打氣

南市獲獎社工左一陳姿君、左二林芳怡、左三楊逸宏、右一張家雯、右二鄭如君、右三楊琇評、右四吳雅芳。（圖由南市社會局提供）

南市獲獎社工左一陳姿君、左二林芳怡、左三楊逸宏、右一張家雯、右二鄭如君、右三楊琇評、右四吳雅芳。（圖由南市社會局提供）

2024/04/01 12:53

〔記者蔡文居／台南報導〕4月2日為全國社工日，台南市公私部門共有12位社工人員獲衛福部全國社工表揚表揚，南市社會局長盧禹璁陪同北上出席頒獎典禮，並代表市長黃偉哲向得獎社工致贈祝賀花束，感謝南市社工人員長期在社福崗位上的辛勞付出。

獲獎的南市社會局督導楊逸宏說，他15年間從一位菜鳥社工至今已擔任督導一職，想趁這個機會對自己以及每一位社工伙伴們打氣，社工的職場環境常發生許多令人挫折及產生創傷的事情，希望社工們能相互支持及包容，大家一起在社工專業這條路上走得更長、更久。

南市社會局指出，今年南市榮獲中央表揚的社工人員共12名，有4人服務年資均達20年以上獲「資深敬業獎」，為世界展望會台南分會督導張家雯、家扶基金會北區分事務所社工師何秋慧、新營醫院主任劉正玲及奇美醫院社工師林芳怡。

南市社會局社會工作及家庭福利科督導楊逸宏榮獲「績優社工督導獎」；另社會局社工師楊琇評、家暴防治中心社工師吳雅芳、世界展望會新營中心社工師鄭如君、家扶基金會北區分事務所社工師陳姿君、祥允泰護理之家社工員蘇琳軒、台南仁愛之家社工師陳孟琳及柳營奇美醫院社工師吳泓慶等7人獲「績優社工獎」。

何秋慧表示，於家扶中心服務已24年，她熱愛直接服務的工作，在家庭及兒少的輔導關係中不斷見證彼此的成長蛻變及感動，是多年來前進的動力。

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