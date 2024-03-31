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台南最大前瞻停車場啟用 正生公園地下開放B1免費試營運

正生公園地下停車場設置綠能停車區。（台南市府交通局提供）

正生公園地下停車場設置綠能停車區。（台南市府交通局提供）

2024/03/31 09:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區正生公園（體三）地下停車場，規劃577席汽車格，是目前台南獲得前瞻計劃補助興建最大停車場，今（31）日優先開放地下一樓262格汽車格使用，以緩解清明連假期間迫切的停車需求，至4月底前提供試營運免費停車，5月1日起開始實施停車收費。

交通局表示，後續將督促廠商加速改善地下2樓停車設施驗收缺失及完成地面層共融式公園各項設施，預計5月底全面開放市民使用。

市長黃偉哲表示，台南積極規劃擴大停車供給，中央核定11座前瞻立體停車場新建工程經費補助，正如火如荼執行工程中，立體停車場遍布6個行政區，預計於2027年全數完成後，可提供3328席小客車與1926席機車停車空間。

正生公園地下停車場結合運動公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華市政中心及台南市議會，公園以曾為嘉農棒球隊第1代主戰球員的台南子弟蘇正生先生為名，以紀念他對台灣早期棒球光輝時代的貢獻。

交通局長王銘德表示，正生公園地下停車場採分段完工開放使用，因應地面層公園部分工項尚在施作，僅優先開放中華西路二段車行出入口（2進1出）供車輛進出。另地下二樓315格停車設施及地面層共融式公園景觀植栽與各項設施，預計於5月底整體完成後全面開放使用。

交通局表示，正生公園地下停車場未來將成為兼具停車及綠地公園休憩與遊戲功能的地下停車場，將由專業營運業者導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間。

正生公園地下停車場今日優先開放地下一樓汽車格使用。（台南市府交通局提供）

正生公園地下停車場今日優先開放地下一樓汽車格使用。（台南市府交通局提供）

正生公園停車場車道入口斜坡。

正生公園停車場車道入口斜坡。

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