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台南車展Show Girl火辣助陣 3天進場人數已超越去年

台南車展持續中，各業者找來Show Girl火辣助陣，成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展持續中，各業者找來Show Girl火辣助陣，成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/29 13:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由市府經發局主辦的2024台南車展，上週五開幕後，參觀民眾絡繹不絕，尤其各業者找來助陣的Show Girl，以火辣的裝扮與熱情的宣傳，成功行銷；根據網路預約資料統計，3天來的累積人數就已超越去年總和，也一併帶動買氣。

活動於大台南會展中心舉行，26日開幕後，持續至今天下午，目前人潮不斷湧至，Show Girl賣力演出，有業者也在最後關頭再祭出優惠折扣，積極促銷。

台南車展今年邁入第2屆，涵蓋「新車大展」、「汽機車零配件展」與「重機暨二輪車展」等3個主題區，結合專業展與消費展的特性，邀集各優質企業齊聚，希望共創商機。

台南車展去年首度舉辦就獲得業界好評，創造逾3.6萬參觀人次，現場交易金額超過5000萬元，並帶來了後續的合作商機。

這次車展的規模又擴大，超過530格攤位，內容豐富，截至昨天，進場人數已超越去年，業績表現預期也會更上層樓。

市長黃偉哲出席開幕剪綵時提到，這次的活動也進行節、綠能車，以及新型態概念車的發表，還配合舉辦論壇，聚焦在國際環保趨勢的因應，有助於產業技術的提升與轉型。

台南車展持續中，各業者找來Show Girl火辣助陣，成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展持續中，各業者找來Show Girl火辣助陣，成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展持續中，各業者找來Show Girl火辣助陣，成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展持續中，各業者找來Show Girl火辣助陣，成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展迴響熱烈，進場人數預估可超越去年。（記者吳俊鋒攝）

台南車展迴響熱烈，進場人數預估可超越去年。（記者吳俊鋒攝）

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