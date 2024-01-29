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南科安定東路延伸今開放 新港社大道往南科高架年前通車

南科特定區安定東路向東延伸計畫道路，歷時2年半施工，29日通車。（記者劉婉君攝）

南科特定區安定東路向東延伸計畫道路，歷時2年半施工，29日通車。（記者劉婉君攝）

2024/01/29 11:26

〔記者劉婉君／台南報導〕南科特定區安定東路向東延伸計畫道路，歷時2年半施工，耗資7.4億元，今（29）日舉行通車典禮，進入南科通勤時間減少10至15分鐘。另外，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程預計2月7日通車。

為促進台南科學園區特定區發展，台南市政府自2021年啟動南科特定區5-40m（安定東路向東延伸）、10-30M（北園五路）計畫道路開闢工程，其中北園五路已於2022年11月通車，安定東路延伸道路因挖到考古遺址，延宕1年，今天通車，起點為安定東路與直加弄大道向東延伸，銜接北園五路，路寬40公尺、全長約1024公尺。

台南市長黃偉哲表示，安定東路向東延伸道路通車後，用路人可直接由安定東路及北園五路進入南科，分散車流節省通勤時間。

工務局強調，南科北側2條聯外道路完工後，可紓解分散南科園區南科七路及直加弄大道車流，通往國道1號可直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車潮。

此外，北外環樹谷聯絡道預計2025年通車，善化溪埔中路拓寬暨新闢路段規劃設計中，國8交流道改善及南133路口立體化工程施工中，烏橋中路向北跨曾文溪銜接市道173線新闢道路，也在設計中。

南科特定區安定東路向東延伸計畫道路，歷時2年半施工，29日通車。（記者劉婉君攝）

南科特定區安定東路向東延伸計畫道路，歷時2年半施工，29日通車。（記者劉婉君攝）

新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程預計2月7日通車。（記者劉婉君攝）

新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程預計2月7日通車。（記者劉婉君攝）

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