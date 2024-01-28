年前為弱勢圓夢 台南做工行善團完成第251戶

台南市勞工局「做工行善團」在農曆年前為楠西區莊姓單親父親完成房屋修繕，為成立以來的第251戶。（台南市勞工局提供）

2024/01/28 14:36

〔記者劉婉君／台南報導〕幫助弱勢勞工圓一個過年前入住的夢，台南市勞工局「做工行善團」今（28）日到楠西區為一名莊姓單親父親完成房屋修繕，為做工行善團愛心修繕的第251戶，讓莊男一家3口度過一個溫馨又難忘的好年。

楠西區65歲的莊姓男子患有輕度智能障礙，並照顧30多歲極重度多重障礙的兒子及重度智能障礙的女兒，一家3日靠著每月7千多元的老農津貼生活，經濟十分困難，為楠西區公所列冊的邊緣戶關懷對象。莊男一家3口居住的房屋老舊，多處大面積破損，電線、隔間、牆壁等皆嚴重損壞，經楠西區長何榮長向勞工局通報，做工行善團於去年12月中啟動會勘及修繕，包括泥水、電氣、金屬、木工、鋁製品及油漆等工會，分工合作完成修繕，並運用「神秘五金行」劇組贈送的油漆材料，進行牆面粉刷美化，木工工會也從官田區二手倉庫搬運家具、衣櫥、床組等作為入厝禮，餐飲工會團隊則到修繕現場為志工供應熱騰騰的佳餚，補充元氣與活力。

市長夫人劉育菁今天到修繕現場慰勞志工的辛苦，並致贈晴天坊手工刺繡涼被枕頭組給莊家，台南直轄市總工會理事長黃江福、大台南總工會副理事長陳美靜、餐飲工會理事長劉檄穆等人也分別送上洗衣機、床包、石墨烯暖被，讓莊家感受到台南最溫暖的人情味。

勞工局長王鑫基表示，莊家是做工行善團修繕的第251戶，也是市長黃偉哲任內完成的第170戶，感謝所有志工在歲末年終仍努力為弱勢家庭修繕房屋。今天參與的志工中，有4對夫妻檔，分別為油漆工會吳宏興及劉秀英、薛志強及李美瑩，木工工會蔡崇安及蔡玉貞，餐飲工會林佑厚及劉雅惠；父子檔則有木工工會林豊淼及林文賢；母女檔為餐飲工會錢畇方及郭映儀；手足檔有油漆工會李美芬及李美瑩共同參與，透過民間與政府共同合作的力量，協助更多需要幫助的弱勢族群。

台南市勞工局「做工行善團」在農曆年前為楠西區莊姓單親父親完成房屋修繕，為成立以來的第251戶。（台南市勞工局提供）

台南市勞工局「做工行善團」在農曆年前為楠西區莊姓單親父親完成房屋修繕，為成立以來的第251戶。（台南市勞工局提供）

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