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台南蜜棗外銷啟航 今年首批1.5噸將空運日本

外銷日本的台南蜜棗經過嚴格的檢疫把關。（南市農業局提供）

外銷日本的台南蜜棗經過嚴格的檢疫把關。（南市農業局提供）

2024/01/25 11:24

〔記者楊金城／台南報導〕台南蜜棗進入產季，今年第一批外銷日本的1.5公噸蜜棗在1月11日入庫檢疫後，預計25日空運日本，開啟今年台南蜜棗海外拓銷。

台南蜜棗產季可到3月，並是春節期間不可或缺的吉祥水果之一。台南市長黃偉哲說，其品質穩定、口感清脆香甜，富含大量維生素C、B1、B2和鉀、鈣、鎂等礦物質，在內銷、外銷市場廣受歡迎。

輸日供果園是品利農場，農場種植蜜棗約14公頃，品種以「珍蜜」、「珍愛」為主，其中珍愛品種外觀卵圓翠綠，皮厚多汁，耐儲藏適合出口。

品利農場業者謝明樹曾榮獲2018年全國棗評鑑頭等獎及2019年第31屆全國10大神農獎，他說，農場蜜棗去年外銷日本總量為16.25噸，去年也外銷香港、加拿大、帛琉等地區達60公噸，今年首批輸日蜜棗1.5噸，第二批2噸、第三批2.35噸也已入庫檢疫，預計1月30日、2月5日出庫空運日本。

台南市農業局局長李建裕指出，台南蜜棗種植面積約261.74公頃，僅佔全台的14%，但台南的氣候和土壤條件適合蜜棗生長，歡迎大家趁著年節前購買蜜棗過年送禮。

而蜜棗外銷日本的藥檢非常嚴格，必須進行連續14天攝氏1.2度低溫冷藏檢疫處理，檢附生產履歷且確定沒有病蟲害，才能裝櫃啟運，農業局將持續拓展外銷。

台南蜜棗進入採收期，產期可到3月。（南市農業局提供）

台南蜜棗進入採收期，產期可到3月。（南市農業局提供）

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