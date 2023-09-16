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台南本土登革熱破7千大關 家戶重複噴藥惹民怨

台南本土登革熱延燒3個多月確診人數激增，許多人住家內面臨化學防治二噴及三噴的狀況，引起民怨。（南市衛生局提供）

台南本土登革熱延燒3個多月確診人數激增，許多人住家內面臨化學防治二噴及三噴的狀況，引起民怨。（南市衛生局提供）

2023/09/16 18:58

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增241例本土登革熱確診病，目前累積7191例，突破7千例大關，防疫人員馬不停蹄展開化學防治，市長黃偉哲表示，疫情爆發以來過去91天有48天下雨，幾乎差不多是噴完就下雨，真的很無奈，呼籲市民朋友體諒，相忍為防疫。

台南市登革熱延燒3個多月確診人數激增，許多民眾住家均面臨二噴及三噴等「噴藥成為台南人日常」，也引起民怨。黃偉哲說，登革熱是社區病，人類和蚊子戰爭打了幾千年，蚊子傳播疾病，不消滅蚊子就很難阻止傳播，呼籲民眾體諒；也希望大家相忍為防疫，讓登革熱熱疫情很快壓下來，住家能落實巡倒清刷，防疫才能夠事半功倍。

南市截止今日下午3點新增確診241例本土登革熱，分別為安南區50例，東區47例，永康區及南區各35例，北區32例，中西區15例，安平區10例，關廟區6例，仁德區4例，歸仁區3例，安定區2例，新化區及新市區各1例，年齡介於3歲至96歲。

針對上述病例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

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