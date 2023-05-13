為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南鳳梨好筍雞饗宴席開200桌 黃偉哲：最佳的美味行銷

    龍崎鳳梨好筍季系列活動登場，市長黃偉哲熱情行銷。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎鳳梨好筍季系列活動登場，市長黃偉哲熱情行銷。（記者吳俊鋒攝）

    2023/05/13 18:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南鳳梨好筍季系列的龍崎產業文化活動，今天晚間進入高潮，農會邀請3位總舖師展現廚藝，端出「鳳梨好筍雞」饗宴，席開200桌，現場大爆滿；市長黃偉哲強調，這是最佳的美味行銷，值得各界幫忙推薦、代言。

    今年的龍崎鳳梨好筍季，由區農會與公所合辦，活動在中坑文衡殿登場，以展售市集的型式，精彩呈現特色產業。

    市集活動在下午先揭幕，現場也開放各機關團體設攤，公所結合「藝如春風」的劇場表演，還有龍崎名家林仙化的竹編彩繪展，農會則推出土雞料理示範與試吃活動。

    黃偉哲在晚間的鳳梨好筍雞饗宴時抵達，再次扮演龍崎產業的推手，大力行銷；他也分送火鶴花，祝福婦女朋友們母親節快樂。

    龍崎區長陳新澈指出，將活動移至下午舉辦，結合鳳梨好筍雞饗宴持續到晚間，比較不會悶熱，民眾可以舒適地享受在地特色。

    農會還安排了「吃貨」趣味競賽，選手們各一大盤雞腿、雞翅，除了比速度之外，也看誰啃得最乾淨，笑聲洋溢。

    龍崎區農會推廣部主任董啟聖說，所選用的食材，都來自當地土雞產銷班，品質保證，吃過的民眾也相當稱讚，藉由活動建立口碑，成功推廣特色產業。

    「鳳梨好筍雞」饗宴席開200桌，美味行銷地方特產。（記者吳俊鋒攝）

    「鳳梨好筍雞」饗宴席開200桌，美味行銷地方特產。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎農會安排「吃貨」競賽，趣味行銷土雞料理。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎農會安排「吃貨」競賽，趣味行銷土雞料理。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎鳳梨好筍季系列活動登場，市長黃偉哲熱情行銷。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎鳳梨好筍季系列活動登場，市長黃偉哲熱情行銷。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    當歸鴨、海產、炒鱔魚 台南3家老店新入選《米其林指南》
    2023/05/11 16:53

    當歸鴨、海產、炒鱔魚 台南3家老店新入選《米其林指南》
    嘉義「鳳梨采風趣」5/20登場 自動削皮機速度讓人驚嘆
    2023/05/10 16:52

    嘉義「鳳梨采風趣」5/20登場 自動削皮機速度讓人驚嘆

    慧炬5/21公益論壇 探討AI等當前議題
    挺台南鳳梨 永康婆媽自製「愛鳳」帶回家
    2023/05/08 11:48

    挺台南鳳梨 永康婆媽自製「愛鳳」帶回家
    鳳梨價格走俏 台北批發價已高於平常年價格5％
    2023/05/04 15:12

    鳳梨價格走俏 台北批發價已高於平常年價格5％

    換季皮膚騷癢難耐 翻轉異膚治療觀念
    網羅必買名店、名師、名點 「台南有約」全攻略
    2023/05/02 22:18

    網羅必買名店、名師、名點 「台南有約」全攻略
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播