台南鳳梨好筍雞饗宴席開200桌 黃偉哲：最佳的美味行銷
2023/05/13 18:58
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南鳳梨好筍季系列的龍崎產業文化活動，今天晚間進入高潮，農會邀請3位總舖師展現廚藝，端出「鳳梨好筍雞」饗宴，席開200桌，現場大爆滿；市長黃偉哲強調，這是最佳的美味行銷，值得各界幫忙推薦、代言。
今年的龍崎鳳梨好筍季，由區農會與公所合辦，活動在中坑文衡殿登場，以展售市集的型式，精彩呈現特色產業。
市集活動在下午先揭幕，現場也開放各機關團體設攤，公所結合「藝如春風」的劇場表演，還有龍崎名家林仙化的竹編彩繪展，農會則推出土雞料理示範與試吃活動。
黃偉哲在晚間的鳳梨好筍雞饗宴時抵達，再次扮演龍崎產業的推手，大力行銷；他也分送火鶴花，祝福婦女朋友們母親節快樂。
龍崎區長陳新澈指出，將活動移至下午舉辦，結合鳳梨好筍雞饗宴持續到晚間，比較不會悶熱，民眾可以舒適地享受在地特色。
農會還安排了「吃貨」趣味競賽，選手們各一大盤雞腿、雞翅，除了比速度之外，也看誰啃得最乾淨，笑聲洋溢。
龍崎區農會推廣部主任董啟聖說，所選用的食材，都來自當地土雞產銷班，品質保證，吃過的民眾也相當稱讚，藉由活動建立口碑，成功推廣特色產業。