好孕來了！台南推「到宅坐月子」媒合平台 各項補助一次看

「到宅坐月子」提供育兒指導。（台南市政府提供）

2023/03/08 20:35

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市社會局今年度建置到宅坐月子專屬網站，提供免費媒合月嫂服務，考量高額的坐月子費用可能讓弱勢家庭難以負擔，社會針對具福利身分的產婦免費提供120小時坐月子服務，換算市價約3萬元，促進友善生育環境。

社會局長盧禹璁表示，今年創新推動「到宅坐月子媒合平台」專屬網站，避免市面上月嫂媒合資訊不透明、價格參差不齊、品質不一等問題，目前台南市坐月子服務以每小時250元計費，提供民眾公開、透明化且有保障的服務，一通電話就有服務單位專人協助媒合並洽談需求，社會局今年起也培訓坐月子服務人員，開創婦女多元就業機會。

盧禹璁指出，針對居家安胎婦女提供支持服務，設籍台南市且經醫師診斷有居家安胎需求之孕婦，每人每次孕程最高補助1萬2500元，補助項目包含回診交通費單趟最高補助200元、代辦勞務服務每次最高補助130元、家務協助每30分鐘最高補助195元、餐食照顧每1小時最高補助310元，居家護理師訪視費每趟1050元，各項目合計最高補助1萬2500元（未達上限者核實支付），民眾可依自身需求彈性安排，提供安胎婦女實際支持服務。

相關問題，可上台南市到宅坐月子官網查詢或撥打諮詢專線0976-014-899或居家安胎服務電話06-2991111#5933洽詢。

台南市提供居家安胎服務。（台南市政府提供）

台南好孕來了，市府針對具有福利身分的產婦免費提供120小時的坐月子服務。（台南市政府提供）

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