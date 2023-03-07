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    3/24相約沙灘網美打卡 2023漁光島藝術節來了！

    安平漁光島月牙灣優美海岸線沙灘。（記者洪瑞琴攝）

    安平漁光島月牙灣優美海岸線沙灘。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/07 23:05

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕兩年一度的漁光島藝術節來了！2023漁光島藝術節將於3月24日登場，今年首度以「藝術在一座小島」、「重繪地海之島」雙主題，共有14組藝術家創作，各以不同視覺元素融入自然環境，而且展期適逢清明連假，預料再掀一波網美打卡潮！

    漁光島藝術節為兩年舉辦一次的雙年展，上一屆曾獲得台灣「金點設計獎」，今年邁入第4屆，首度挑戰雙策展，14組藝術家創作，其中包括身兼藝術家、演員、歌手身份的孟耿如，也參與創作行列。

    孟耿如作品《Aru第一次來漁光島》，將以畫作製作成實體場域，讓觀者可走入創作者製造的神祕宇宙中，此藝術創作也成為「藝術在一座小島」的主視覺海報。

    「重繪地海之島」展覽則以當代地景與裝置藝術召喚想像，將地、水、火、風等元素，轉化為形式物質揉合一起，暖陽、波光、風速，交織成整個藝術節表演活動大舞台。

    南市副市長葉澤山表示，今年漁光島藝術節有些作品強調大地生態，以植物為主，作品維護相對辛苦，另外也有比較抽象的作品，導覽介紹要多費心，好讓民眾能夠理解創作理念。

    南市文化局表示，漁光島藝術節3月24日至4月16日，26日開幕表演，有金曲獎得主Abao阿爆與種子舞團Seed Dance演出；每週六、日或連假， 還有舞蹈音樂展演，融合流行、古典、當代及民謠的跨界展演；「草木森花之市 」邀集特色攤位，民眾穿梭漫步木麻黃防風林下，隨時皆能發現夢幻驚喜。

    2023漁光島藝術節，孟耿如《Aru第一次來漁光島》作品模擬圖。（南市文化局提供）

    2023漁光島藝術節，孟耿如《Aru第一次來漁光島》作品模擬圖。（南市文化局提供）

    2023漁光島藝術節的主視覺海報。（南市文化局提供）

    2023漁光島藝術節的主視覺海報。（南市文化局提供）

    2023漁光島藝術節將於3月24日登場，除了藝術作品，還有展演與特色市集。（南市文化局提供）

    2023漁光島藝術節將於3月24日登場，除了藝術作品，還有展演與特色市集。（南市文化局提供）

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